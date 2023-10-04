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Binlerce öğretmeni ilgilendiriyor MEB'den çevrimiçi sınav açıklaması! Başvuru için bugün son gün

Binlerce öğretmeni ilgilendiriyor MEB'den çevrimiçi sınav açıklaması! Başvuru için bugün son gün

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 25 Eylül tarihinde başlayan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başvuruları bugün sona erecek. Öte yandan MEB sınavın çevrimiçi olacağını açıkladı. 

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Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, güncellenerek Bakanlık internet sitesinde yayımlandı. 25 Eylül tarihinde başlayan sınavın başvuru süreci, 4 Ekim 2023 Çarşamba günü Türkiye saati ile 23.59'da tamamlanacak.

Sınav çevrimiçi olacak

NTV'de yer alan habere göre sınava başlama, 19 Kasım 2023'te Türkiye saati ile 10.00 - 13.00 saatleri arasında olacak. Çevrimiçi sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecek.

Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak.

Sınav tedbir hizmetinden faydalanmak isteyen ve sınav başvuruları esnasında sınav tedbir talep eden engelli adayların, sınavın çevrim içi olması ve tedbir uygulanacak engel türlerinin yeniden belirlenmesi nedeniyle 11 Ekim 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında https://basvuru.meb.gov.tr/ internet adresinden yeniden talepte bulunmaları gerekecek.

Sonuçlar 24 kasim'da açıklanacak

Sınav soru ve cevapları, 20 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak. Sınav sonuçları, 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek.

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