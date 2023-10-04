Yer Ankara! Sevgilisi ile görüştürmeyen annesinin boğazını kesti, inşaattan atlayıp intihar etti

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde 25 yaşındaki Dilara A., erkek arkadaşı ile görüşmesini istemeyen annesini boğazından ve sırtından bıçaklayarak öldürdü. Ardından da inşaattan atlayarak intihar etti. Genç kızın cebinden, "Annemi öldürdüm intihar ediyorum" yazılı bir not çıktı.

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Ankara'nın Keçiören ilçesi Çaldıran Mahallesinde aile içi kavga, kadına karşı şiddet ihbarı üzerine, olay yerine giden Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin mutfak kısmında yerde yatan 53 yaşındaki Ayşe A. isimli kadın ölmüş olduğunu ve boyun ve sırt kısmında kesici alet izleri olduğu tespit etti.

Evden ilaç yazdırmaya çıktık, evdelerdi

Sabah'ın haberine göre, adreste, ölen kadının eşi H.A. ve annesi Ü.A.'ya ulaşan ekipler, H.A., annesi Ü.A. ile birlikte ilaç yazdırmak için saat 15.00 sıralarında evden ayrıldıklarını, kızı Dilara A. ve eşi A.A.'nın evde kaldıklarını 15.45 sıralarında tekrar ikamete geldiklerinde, eşini mutfak kısmında yerde yatar vaziyette gördüklerini anlattı.

Madde kullanıyordu, sorunları vardı

Kızı Dilara A.'nın evde olmadığını ve kızından bilgisi olmadığı bilgisini paylaştı. Ü.A. ile yapılan görüşmede ise gelini A.A. ile torunu Dilara A.'nın erkek arkadaşı olduğunu annesinin görüşmesini istemediğini kızına telefon vermediğini ayrıca torununun madde kullandığını hem gelini hem de kızının psikolojilerinin bozuk olduğunu beyan etti.

Annemi öldürdüm, intihar ediyorum

Keçiören Bağlarbaşı Mahallesinde inşaattan yüksekten düşme sonucu bir kişinin öldüğüne dair ihbar edilmesi üzerine olay yerine geçen ekipler, yerde sırt üstü yatar vaziyette 25 yaşındaki Dilara A. isimli genç kızın olduğu tespit etti. Dilara A.'nın cep kısmından çıkan notun üzerinde "Annemi öldürdüm intihar ediyorum" şeklinde yazı ve aile üyelerinin telefon numaralarının yazılı olduğu öğrenildi.