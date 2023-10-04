Daha düşük olmaz dedi net rakam verdi! 2024 asgari ücrette tablo netleşti
Asgari ücret zammı için hesaplar yeniden yapılmaya başlandı. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından asgari ücreti etkileyecek oran enflasyon yüzde 25 seviyelerine çıkarken, gözler Ekim, Kasım ve Aralık aylarına çevrildi. Yıl sonu enflasyon tahminine ve gelen son rakamlara dikkat çeken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, 2024 asgari ücret için rakam verirken; "Daha altında olma ihtimali yok" diye konuştu.
Temmuz ayında yapılan düzenleme ile 11 bin 402 TL olan asgari ücrette gözler Ocak ayında yapılacak zamma çevrildi. Eylül ayı enflasyon rakamlarının dün itibariyle açıklanmasının ardından asgari ücret zammı için hesaplar yeniden yapılmaya başlandı.
Milyonlarca çalışan "2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt ararken, uzman isim rakam vererek açıkladı.
CNN Türk canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, açıklanan 3 aylık enflasyon rakamlarına dikkat çekerek "Asgari ücreti belirleyen unsurların başında, en önemlisi enflasyon rakamları geliyor. 2023 yılının ilk 6 aylık döneminde enflasyon hesabı yapıldığında asgari ücret 11 bin 402 TL olmuştu." diye konuştu.
EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Asgari ücret zammında belirleyici unsurlardan olan enflasyon rakamlarının şu an için yüzde 25 seviyesine ulaşmış durumda olduğunun altını çizen Kaya," 2023 yılının son 6 aylık dönemine baktığımızda ve şu anki son 3 aylık enflasyon rakamı yaklaşık yüzde 25 seviyesinde.