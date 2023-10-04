Daha düşük olmaz dedi net rakam verdi! 2024 asgari ücrette tablo netleşti

Temmuz ayında yapılan düzenleme ile 11 bin 402 TL olan asgari ücrette gözler Ocak ayında yapılacak zamma çevrildi. Eylül ayı enflasyon rakamlarının dün itibariyle açıklanmasının ardından asgari ücret zammı için hesaplar yeniden yapılmaya başlandı.