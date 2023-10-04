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Bir süredir kayıptı bakın nerede bulundu! Çoban dumanı görüp ihbar etti

Bir süredir kayıptı bakın nerede bulundu! Çoban dumanı görüp ihbar etti

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde dün evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan zihinsel engelli, mağarada bulunarak ailesine teslim edildi.

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Evinden dün sabah saatlerinde ayrılan ve bir daha haber alınamayan zihinsel engelli F.Ç. (47) için polis, jandarma, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Baba Konağı köyündeki bir mağaradan duman çıktığını gören bir çoban, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, mağaradaki kişinin F.Ç. olduğunu belirledi.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen F.Ç, ailesine teslim edildi.

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