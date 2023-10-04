CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat ile Fatih Portakal birbirine girdi

Sözcü TV Haber sunucusu Fatih Portakal, CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat'ın "Kılıçdaroğlu'na saldırmak Mustafa Kemal'e saldırmaktır" açıklamasını eleştirdi. Yayına bağlanan Canpolat, tepki gösterdiği Portakal'ın yüzüne telefon kapattı. Daha sonra kanalı arayan Canpolat, telefonu kapatmadığını telefonun kapandığını söyledi.

Abone ol

CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat'ın "Kılıçdaroğlu'na saldırmak Mustafa Kemal'e saldırmaktır" açıklaması polemiğin fitilini ateşledi.

Sözcü TV Haber sunucusu Fatih Portakal, ana haber bülteninde Canpolat'a tepki gösterdi. Yayına bağlanan Canpolat, Portakal'ı hedef göstermek ve saldırgan üslup içinde olmakla eleştirdi.

"Ben Mustafa Kemal'in koltuğuna saldırmanın Mustafa Kemal'e saldırmak olarak nitelendirdim"

Sözlerinin arkasında olduğunu söyleyen Canpolat, "Atatürkçüyüm hem de askeriyim, sorgulamak kimsenin haddi değildir. Ben Mustafa Kemal'in koltuğuna saldırmanın Mustafa Kemal'e saldırmak olarak nitelendirdim. O koltuk Mustafa Kemal'e aittir. Önünü arkasını keserek kimseye iş çıkmaz." dedi.

Portakal'ın 'Kılıçdaroğlu'na saldırmak Mustafa Kemal'e saldırmaktır' cümlesini söylediniz mi söylemeniz mi" sorusuna Canpolat, açıklamalarını Şaban Sevinç'in provoke ettiğini savunarak, "Önü ve arkası doğru kurgulansa böyle bir sözün olmadığı çıkar ortaya. Benim maksadım Mustafa Kemal'in koltuğuna herkes saygı göstermelidir." ifadelerini kullandı.

"İktidar zihniyeti"

Konuşmasının bitiminde Canpolat, telefonu Portakal'ın yüzüne kapattı. Portakal da "İktidar tarzı zihniyetle onu uygulamayın. Sizin göreviniz siyaset yapmak benim görevim haber. Ben böyle haber yapıyorum yorumlu yorumsuz seversiniz sevmezsiniz. Yüzümüze de kapattınız telefonu. En azından nezaket gereği 'iyi akşamlar' demek isterdim sizden de aynı nezaketi beklerdim." dedi.

"Telefonu kapatmadım telefon kapandı"

Portakal, ilerleyen dakikalarda Canpolat'ın kanalı aradığını belirterek, "Telefonu yüzümüze kapatmamış, telefon kapanmış tamam. En azından iyi akşamlar onu da ilettik." dedi.