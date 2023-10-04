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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 2. hafta heyecanı başlıyor!

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 2. hafta heyecanı başlıyor!

UEFA Avrupa Konferans Ligi grup maçlarında 2. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla yaşanacak. Fenerbahçe, Slovakya ekibi Spartak Trnava'ya konuk olurken, Beşiktaş ise İsviçre ekibi FC Lugano’yu ağırlayacak.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi grup maçlarında 2. hafta maçları heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. H Grubu’nda yer alan Fenerbahçe, yarın TSİ 22.00’de deplasmanda Slovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. D Grubu’nda bulunan Beşiktaş ise yarın TSİ 19.45’de FC Lugano’yu konuk edecek.

Avrupa Konferans Ligi gruplarında ikinci maçların (TSİ) programı şu şekilde:

A Grubu
19.45 KI Klaksvik - Lille
19.45 Olimpija Ljubljana - Slovan Bratislava

B Grubu
19.45 KAA Gent - Maccabi Tel Aviv
19.45 Breidablik - Zorya Luhansk

C Grubu
19.45 Ballkani - Dinamo Zagreb
17.30 FC Astana - Viktoria Plzen

D Grubu
19.45 Beşiktaş - Lugano
19.45 Bodo/Glimt - Club Brugge

E Grubu
22.00 AZ Alkmaar - Legia Warszawa
22.00 Aston Villa - Zrinjski Mostar

F Grubu
22.00 Fiorentina - Ferençvaroş
22.00 FK Cukaricki - KRC Genk

G Grubu
22.00 PAOK - Eintracht Frankfurt
22.00 Aberdeen - HJK Helsinki

H Grubu
22.00 Nordsjaelland - Ludogorets Razgrad
22.00 Spartak Trnava - Fenerbahçe

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