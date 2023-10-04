Global Menkul Değerler'in yüzde 100 iştiraki Global MD Portföy, "Yatırım Fonları Getiri Lideri" oldu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen 8. TSPB Altın Boğa Ödülleri'nde 2022 yılı performansı ile ödüle ulaşan Global MD Portföy, bu yıl da başarılı performansını sürdürüyor.

Global MD Portföy adına ödülü Global MD Portföy Genel Müdürü Barış Subasar ve Fon Yöneticisi Hasan Bayhan aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global MD Portföy Genel Müdürü Subasar, "Göstermiş olduğumuz başarılı performansı böyle bir ödül ile taçlandırdığımız için son derece mutluyuz. Tüm Global MD Portföy ekibine teşekkür ediyorum. Onların başarılı çalışmaları, doğru analizleri sayesinde ödülün sahibi olduk." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de başarılı çalışmalarına devam edeceklerini belirten Subasar, şunları kaydetti:

"Deneyimli kadromuz ve yenilikçi yaklaşımımız ile hem halihazırda yönetimimizde bulunan fonları sermaye piyasalarında yatırıma yönlendiriyoruz hem de yenilikçi ürünlerle geçmişte olduğu gibi bugün de piyasanın bir adım önünde olarak finansal ürün çeşitliliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz."