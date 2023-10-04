BIST 8.470
DOLAR 27,57
EURO 29,01
ALTIN 1.618,42
HABER /  EKONOMİ

Global MD Portföy "Yatırım Fonları Getiri Lideri" oldu!

Global MD Portföy "Yatırım Fonları Getiri Lideri" oldu!

Global Menkul Değerler'in yüzde 100 iştiraki Global MD Portföy, "Yatırım Fonları Getiri Lideri" oldu.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen 8. TSPB Altın Boğa Ödülleri'nde 2022 yılı performansı ile ödüle ulaşan Global MD Portföy, bu yıl da başarılı performansını sürdürüyor.

Global MD Portföy adına ödülü Global MD Portföy Genel Müdürü Barış Subasar ve Fon Yöneticisi Hasan Bayhan aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global MD Portföy Genel Müdürü Subasar, "Göstermiş olduğumuz başarılı performansı böyle bir ödül ile taçlandırdığımız için son derece mutluyuz. Tüm Global MD Portföy ekibine teşekkür ediyorum. Onların başarılı çalışmaları, doğru analizleri sayesinde ödülün sahibi olduk." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de başarılı çalışmalarına devam edeceklerini belirten Subasar, şunları kaydetti:

"Deneyimli kadromuz ve yenilikçi yaklaşımımız ile hem halihazırda yönetimimizde bulunan fonları sermaye piyasalarında yatırıma yönlendiriyoruz hem de yenilikçi ürünlerle geçmişte olduğu gibi bugün de piyasanın bir adım önünde olarak finansal ürün çeşitliliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da kamu kurumlarında 6 yeni anaokulu açıldı!
İstanbul'da kamu kurumlarında 6 yeni anaokulu açıldı!
Son 6 ayın en düşük seviyesindeydi! Altın fiyatları ne oldu yükseliş başladı mı?
Son 6 ayın en düşük seviyesindeydi! Altın fiyatları ne oldu yükseliş başladı mı?
Meral Akşener: AK Parti cadı kazanı gibi! Mehmet Şimşek ve Ali Yerlikaya'dan sonra sıra Hakan Fidan'da mı?
Meral Akşener: AK Parti cadı kazanı gibi! Mehmet Şimşek ve Ali Yerlikaya'dan sonra sıra Hakan Fidan'da mı?
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 2. hafta heyecanı başlıyor!
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 2. hafta heyecanı başlıyor!
Bakan Ömer Bolat duyurdu! Eylül ayında ihracat rekoru kırıldı
Bakan Ömer Bolat duyurdu! Eylül ayında ihracat rekoru kırıldı
CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat ile Fatih Portakal birbirine girdi
CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat ile Fatih Portakal birbirine girdi
Ayaklarının kesilmesini istiyordu, sonunda yürümeyi başardı!
Ayaklarının kesilmesini istiyordu, sonunda yürümeyi başardı!
Bir süredir kayıptı bakın nerede bulundu! Çoban dumanı görüp ihbar etti
Bir süredir kayıptı bakın nerede bulundu! Çoban dumanı görüp ihbar etti
Hatay'da deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama geldi
Hatay'da deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama geldi
Artvin’de yüksek kesimler beyaza büründü!
Artvin’de yüksek kesimler beyaza büründü!
Van Gölü’nde hortum çıktı!
Van Gölü’nde hortum çıktı!
Sancaktepe'de suda cesedi bulunan 3 çocuğun babası konuştu
Sancaktepe'de suda cesedi bulunan 3 çocuğun babası konuştu