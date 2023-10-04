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Son 6 ayın en düşük seviyesindeydi! Altın fiyatları ne oldu yükseliş başladı mı?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Son 6 ayın en düşük seviyesindeydi! Altın fiyatları ne oldu yükseliş başladı mı?

Gram altında değer kaybı sürerken ons altın son 6 ayın en düşük seviyesini gördü. 4 Ekim 2023 altın fiyatları nasıl? Yatırımcılar yükseliş başladı mı araştırmalarını sürdürüyor.

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Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.611 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne ise yükselişle başlamasının ardından 0,1 değer kazancıyla 1.613 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.650 liradan, Cumhuriyet altını 10.700 liradan satılıyor.

Son 6 ayın en düşük seviyesi

Düşüş eğilimini üst üste 8. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, önceki kapanışının hemen altında 1.820 dolarla yaklaşık son 6 ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasına dair güçlü duruşun sürdüğüne işaret etmesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını uzun bir süre devam ettireceğine ilişkin endişeleri artırmasıyla kıymetli madenlere olan talebin azaldığını söyledi.

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