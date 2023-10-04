Meral Akşener: AK Parti cadı kazanı gibi! Mehmet Şimşek ve Ali Yerlikaya'dan sonra sıra Hakan Fidan'da mı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. "Ali Yerlikaya'yı tebrik ediyorum. Başarılı operasyonlar sayın bakanın kararlı duruşu olduğunu gösteriyor" diyen Akşener, "Artık kendi kendini tüketen AK parti cadı kazanında Mehmet Şimşek ve Ali Yerlikaya'dan sonra sıradaki şanslı kim acaba? Sayın Hakan Fidan mı? Göreceğiz." dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. "İttifak siyasetini reddediyoruz" diyen Akşener, "Önümüzdeki yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarımızla hür ve müstakil siyasetimizle tek başımıza aziz milletimizin karşısına çıkacağız" dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı başarılı operasyonlar nedeniyle tebrik eden Akşener, "Artık kendi kendini tüketen AK parti cadı kazanında Mehmet Şimşek ve Ali Yerlikaya'dan sonra sıradaki şanslı kim acaba? Sayın Hakan Fidan mı? Göreceğiz." dedi. Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Sinan Ateş'i unutmadık, unutturmayacağız

- Başkentin göbeğinde bir evlada bir kardeşe Sinan Ateş'e kıyılmasının üzerinden 278 gün geçti. Onlar ilk günden beri onu unutturmaya çalıştı. Ama annesi babası kardeşleri unutmadı. Bizler Sinan Ateş'i unutmadık. Herkes çok iyi bilsin ki kimsenin unutmasına ve unutturmasına asla izin vermeyeceğiz. Arsızlar güçlü diye haklı olmayacak. Katiller güçlü diye serbest kalmayacak. And olsun ki çevrilmek istenen dümenleri kabullenmeyeceğiz. Katillerin elini kolu sallayarak gezmesine izin vermeyeceğiz. Sinan Ateşin katilleri yakalanana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

Gezi davasının onanmasına tepki

- 27 Mayıs 2013 tarihi AK Parti için bir travmadır. Bir milletin ağaçlarına sahip çıkmak için gezi parkında birleştiğini görmek onlar için travmadır. Türk gençlerinin milli şuuru ayağa kaldırdığı Gezi ruhunu karşılarında görmek onlar için travmadır. Gezi AKP için öyle bir travma ki hala intikam almaya çalışıyor. Yargı sopasını dilediğince savurarak millete gözdağı vermeye çalışıyorlar. Sakın ola bir daha birleşmeyin demeye çalışıyorlar. O yüzden geçtiğimiz hafta Gezi davası AK Partinin stres bozukluğunun bir neticesidir. Ne yazık ki, bir kez daha vesayet, milletin üzerine çökmüştür.

Mülteci provokasyonundan tutuklanan gazeteciler

Biliyorsunuz gazeteci gençlerimiz, tam 12 gündür tutuklu. Neden? Sığınmacılarla ilgili, haber yaptıkları için. Şu rezalete bakar mısınız? Sığınmacıların, ülkemizi içine soktuğu, toplumsal ve güvenlik krizinin, boyutları ortadayken; sorunu çözmek yerine, sorunu dile getirenlerden, “işine gelenleri tutuklamak” tam da, AK Parti’nin zihniyetine yakışır bir tutum. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, böyle bir ciddiyetsizliği, daha fazla kaldıramaz. böyle bir rezilliği, daha fazla taşıyamaz. böyle bir basiretsizliğe, daha fazla maruz kalamaz.

'Türk'e öz yurdunda garip, öz vatanında parya gibi davranamazsınız!'

Muhteremler; kendi beceriksizliğinizin üzerini örtmek için, yargıyı aparat haline getiremezsiniz! Kendi çıkarlarınızı, bir millî ideolojiymiş gibi Türkiye’ye dayatamazsınız! Kendi ellerinizle sebep olduğunuz krizin bedelini, hiçbir Türk evladına ödetemezsiniz! Türk milletinin hiçbir ferdine, öz yurdunda garip, öz vatanında parya gibi davranamazsınız! Bu konuyla ilgili, geçtiğimiz günlerde, yeni bir şey daha öğrendik. Gençlerimiz, aileleri üzülmesin diye saklamışlar ama; Tutuklandıkları ilk gün, “rutin uygulama” denilerek, saçları kazınmış… Olay duyulunca, apar topar soruşturma açıldı ama; kepazelik ortada duruyor… Rutin uygulamaymış… Bu kime yapılır? Teröriste yapılır. Yuh olsun, yazıklar olsun! Bir yanda, hiçbir suçu olmadığı hâlde, evlatlarımız, terörist muamelesi görüyor.

Diyanet'in imamına tepki: Haysiyetsizin biri

- Sığınmacıların oluşturduğu tehditlere, tepki gösterenler; ırkçı olacak, tutuklanacak… Ama haysiyetsizin biri çıkacak, rahat rahat; Hatay’da, depremde şehit olan vatandaşlarımızın, cesetlerinin koktuğunu, ama bir Suriyelinin, naaşının mis gibi koktuğunu söyleyecek, öyle mi? Türk olmaktan gurur duyanlar, saldırılara hedef olacak… Ama Türk milletine, alenen hakaret eden bir ahlaksıza, hakkında, “dostlar alışverişte görsün” misali, başlatılan bir inceleme dışında, hiçbir şey olmayacak, öyle mi? Allah aşkına, hiç mi utanmıyorsunuz?

İttifak siyasetini reddediyoruz

Herkesin, kendi iktidar sahasında, halinden gayet de memnun olduğu, statüko siyasetini reddediyoruz. Ceketlerin, kola kutularının, millete seçenek olarak sunulduğu, dayatma siyasetini reddediyoruz. Her türlü öfkeyi, kini, kutuplaşmayı besleyen, popülist siyaseti reddediyoruz.

81 ilde kendi adaylarımızla gireceğiz

Zengin güçlü bir ülke nasıl inşa edilirmiş göstermeye geliyoruz. En iyi bildiğimiz şeyi yapmaya devam edeceğiz. Sokak sokak kapı kapı gezip milletimizin ayağına gideceğiz. Kayıkçı kavgalarını suni gündemleri değil milletin gerçek gündemini konuşacağız. 7 yıl evveli hatırlayın nasıl bir sessizlik vardı, bugün de milletin sesini yine tek başımıza duyuracağız. Nasıl baskıları tek başımıza göğüslediysek tek başımıza olacağız. Önümüzdeki seçimlerde 81 ilde kendi adaylarımızla aziz milletimizin huzuruna çıkacağız."

Bakan Ali Yerlikaya'ya tebrik

Ali Yerlikaya'yı tebrik ediyorum. Başarılı operasyonlar sayın bakanın kararlı duruşu olduğunu gösteriyor. Artık kendi kendini tüketen AK parti cadı kazanında Mehmet Şimşek ve Ali Yerlikaya'dan sonra sıradaki şanslı kim acaba? Sayın Hakan Fidan mı? Göreceğiz.

Asgari ücretli açlık sınırının altında

Gıda fiyatlarının yüksekliği sebebiyle bugün kaliteli gıdaya erişim sıkıntısı yaşıyoruz. Bu çocuklarımız beslenemiyor sağlıklı gelişemiyor demek. Bugün bir asgari ücretli 4 kat kazansa bile yoksulluk sınırında kalıyor. İlginçtir ortada böyle bir acı tablo olmasına rağmen iktidar 6 ayda yaptığı zammı anlatmaktan gocunmuyor. Tablo çok net hepimiz görüyoruz yaşıyoruz. Milletimizi sorumsuzca içine düşürdükleri bu beladan nasıl kurtaracaklarını bilmiyorlar.

Yabancılara konut satışını durdurun

Eğitimi ticarete indirgeyen garip bir anlayışla yönetiliyoruz. Barınma krizi tüm şiddetiyle devam ediyor. Önceden ev almak zor derdik, ev kiralamak bile imkansızlaştı. Her hafta bir cinayet haberi duyuyoruz. Ne ev sahipleri memnun ne kiracılar. Ülkemizde konut fiyat artışı dünyada ilk sırada. Yükselen faizlerle birlikte birçok ülkede konut fiyatları düşmeye başladı, bizde ise artmaya devam ediyor. İktidar sahipleri sadece çözeceğiz diyor ama nasıl çözecekler bilen yok. Rant düzeni çözmelerine izin vermiyor. Sığınmacı politikaları elleri kollarını bağlıyor. İktidarın bu basiretsiz tutumu açısından çağrımı yineliyorum. Yabancılara konut satışını durdurun. İnşaatı bitmiş, yönetmeliğe bitmiş konulara ek vergi getirin.

Bundan sonra kimsenin günahına da sevabına da ortak değiliz

- İyi Parti olarak çetin ama kutlu bir yola çıkıyoruz. Bundan sonra kimsenin günahına da sevabına da ortak değiliz. Çalışkan ve liyakatli adaylarımıza milletimizin huzuruna çıkaracağız. Adaleti samimiyeti liyakati sadakati bizde bulacaklar. Burnu havada gezenlerin arasında şefkati bizde bulacaklar. Kaybettikleri güveni bizde olacaklar.