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Muhtarla tartışan kadın, muhtarı otomatik tüfekle vurdu!

Muhtarla tartışan kadın, muhtarı otomatik tüfekle vurdu!

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde muhtar, bir kadın tarafından otomatik av tüfeğiyle vuruldu.

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Olay ilçeye bağlı Korucak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Korucak Mahallesi Muhtarı Mevlüt Sandal (46), bir kadınla konuşmak istedi. Konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine kadın Z.A. (43) evindeki otomatik tüfekle muhtar Mevlüt Sandal'a ateş etti.

Göğsünden vurulan muhtar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Mevlüt Sandal’ın hayati tehlikesi devam ediyor. Olaydan sonra Z.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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