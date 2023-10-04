BIST 8.470
DOLAR 27,57
EURO 29,01
ALTIN 1.618,42
HABER /  SAĞLIK

Estetik yaptırmadan burun içindeki eğrilik düzeltilebilir mi?

Estetik yaptırmadan burun içindeki eğrilik düzeltilebilir mi sorusunun cevabını Memorial Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Ömer Çelikal, Nazlı Özışık ile Her Şeyin Başı Sağlık programında verdi.

Abone ol

Günümüzde, burun estetiği sadece dışsal görünümünü iyileştirmek isteyenler için değil, aynı zamanda burun sağlığına da odaklanan birçok kişi için önemli bir konu haline geldi. Hem estetik hem de fonksiyonel açıdan önemli olan bu organ, sağlık profesyonelleri ve estetik cerrahlar arasında yakın işbirliği gerektiren bir alan olarak öne çıkıyor.

Memorial Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Ömer Çelikal, Nazlı Özışık ile Her Şeyin Başı Sağlık programında kulak boğaz ve burun sağlığı ile ilgili önemli bilgiler veriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Basketbol THY Avrupa Ligi öncesi takımlarda 102 transfer
Basketbol THY Avrupa Ligi öncesi takımlarda 102 transfer
Meclis'te öğretmen mülakatları kaldırılsın tartışması!
Meclis'te öğretmen mülakatları kaldırılsın tartışması!
İsveç Savunma Bakanı: Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz
İsveç Savunma Bakanı: Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz
Karısını bıçaklayıp, evi ateşe vermişti! 18 yıl hapis cezası aldı!
Karısını bıçaklayıp, evi ateşe vermişti! 18 yıl hapis cezası aldı!
Global MD Portföy "Yatırım Fonları Getiri Lideri" oldu!
Global MD Portföy "Yatırım Fonları Getiri Lideri" oldu!
İstanbul'da kamu kurumlarında 6 yeni anaokulu açıldı!
İstanbul'da kamu kurumlarında 6 yeni anaokulu açıldı!
Son 6 ayın en düşük seviyesindeydi! Altın fiyatları ne oldu yükseliş başladı mı?
Son 6 ayın en düşük seviyesindeydi! Altın fiyatları ne oldu yükseliş başladı mı?
Meral Akşener: AK Parti cadı kazanı gibi! Mehmet Şimşek ve Ali Yerlikaya'dan sonra sıra Hakan Fidan'da mı?
Meral Akşener: AK Parti cadı kazanı gibi! Mehmet Şimşek ve Ali Yerlikaya'dan sonra sıra Hakan Fidan'da mı?
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 2. hafta heyecanı başlıyor!
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 2. hafta heyecanı başlıyor!
Bakan Ömer Bolat duyurdu! Eylül ayında ihracat rekoru kırıldı
Bakan Ömer Bolat duyurdu! Eylül ayında ihracat rekoru kırıldı
CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat ile Fatih Portakal birbirine girdi
CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat ile Fatih Portakal birbirine girdi
Ayaklarının kesilmesini istiyordu, sonunda yürümeyi başardı!
Ayaklarının kesilmesini istiyordu, sonunda yürümeyi başardı!