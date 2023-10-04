Estetik yaptırmadan burun içindeki eğrilik düzeltilebilir mi sorusunun cevabını Memorial Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Ömer Çelikal, Nazlı Özışık ile Her Şeyin Başı Sağlık programında verdi.

Abone ol

Günümüzde, burun estetiği sadece dışsal görünümünü iyileştirmek isteyenler için değil, aynı zamanda burun sağlığına da odaklanan birçok kişi için önemli bir konu haline geldi. Hem estetik hem de fonksiyonel açıdan önemli olan bu organ, sağlık profesyonelleri ve estetik cerrahlar arasında yakın işbirliği gerektiren bir alan olarak öne çıkıyor.

Memorial Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Ömer Çelikal, Nazlı Özışık ile Her Şeyin Başı Sağlık programında kulak boğaz ve burun sağlığı ile ilgili önemli bilgiler veriyor.