Yurtdışından telefon alanlar aman dikkat! Mesajlar gitti inceleme başladı!

Yurt dışından alınan cep telefonları için yeni bir çalışma başlatıldı. Harç 20 bin TL'ye çıkmadan önce para yatıran ancak IMEI kaydını BTK'ya yaptırmayanlar için çözüm yolu bulundu. Cep telefonlarına ise konuya ilişkin mesajlar gitmeye başladı.

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Yurt dışından alınan telefonların kayıt işlemleri 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseltilmişti. 7 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yaklaşık yüz binlerce vatandaş ise yurt dışından aldıkları telefonu zamsız bedelle kayıt ettirebilmek için vergi dairelerine koşmuştu. Ancak bu kişilerin bir kısmının harcı yatırdıktan sonra IMEI'ini BTK'ya kayıt ettirmedikleri ortaya çıktı. Durum böyle olunca vatandaşlar telefonlarının kaydını sorgulattıklarında "IMEI kayıt bilgisi bulunamamaktadır" mesajı ile karşılaşmaya başladı. Telefonlarını yeniden kaydettirmek için 20 bin lira harç bedelini yatırmaları istenen vatandaşın mağduriyetinin sorunu için çözüm aranıyor.

"Telefonunuzun IMEI kayıt bilgisi bulunamamaktadır"

Sabah’ın haberine göre, Telefonlarını yurt içinde kullanmaları için 120 gün süreleri bulunan vatandaşlara bugünlerde "Telefonunuzun IMEI kayıt bilgisi bulunamamaktadır" mesajları gitmeye başladı.

Vatandaşlar temmuzda harcını yatıran kişilerin o tarihte yatırdıkları tutar geçerli sayılarak bir defaya mahsus olarak kayıtlarının gerçekleşmesi için çabalarken, Hazine Bakanlığı'nın ise şu ana kadar bu fikre sıcak bakmadığı ancak konuyla ilgili bir çalışma başlattıkları öğrenildi.

20 bin TL harç bedeli

Bakanlık, mevcutta harcını yatırıp telefonunu kayıt ettiremeyen kişilerin 6 bin 91 TL'lerini vergi dairelerinden geri alarak, yeniden 20 bin TL harç bedeli yatırmaları halinde telefonlarını kayıt ettirebileceklerini bildiriyor.

Bazı kullanıcılar 6 bin 91 TL'lik kayıt ücretlerini yatırmalarına rağmen cep telefonlarında sinyal verilerinin kaybolduğunu ve IMEI cep telefonu eşleştirme yapmak istediklerinde "IMEI kayıt bilgisi bulunmamaktadır" hatası aldıklarını belirttiler.

20 bin TL ödemek istemeyen cep telefonu sahipleri mağduriyetlerinin giderilmesi için sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu. Bazı kullanıcılar ise BTK'yı aradıktan sonra sorunlarının çözüldüğünü ifade ettiler.