BIST 8.462
DOLAR 27,57
EURO 29,01
ALTIN 1.619,36
HABER /  EKONOMİ

Kamu idarelerinin nakit talepleri için düzenleme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kamu idarelerinin nakit talepleri için düzenleme

Kamu idarelerinin nakit talep ve tahsilat tahminleri, aylık olarak her türlü nakit hareketini kapsayacak şekilde doğrudan Tek Hazine Kurumlar Hesabı Bilgi Sistemi (THBS) üzerinden yapılacak.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığının Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kamu idarelerinin nakit talep ve tahsilat tahminleri, aylık olarak THBS uygulaması kapsamındaki idareye ait her türlü nakit hareketini içerecek ve ilgili aydaki tüm iş günlerini kapsayacak şekilde THBS üzerinden hazırlanacak.

İlgili aya ilişkin nakit talebi ve tahsilat tahmini olmayan kamu idareleri, nakit talep ve tahsilat tahminlerinin olmadığını THBS aracılığıyla Bakanlığa bildirecek.

 Hazine yardımı talepleri sistem üzerinden iletilecek

Genel bütçeden pay, hazine yardımı ve benzeri nitelikte transfer alan kamu idareleri, her ay izleyen 3 ayı kapsayacak şekilde haftalık bazda hazırladıkları genel bütçeden transfer ve hazine yardımı taleplerini en geç ilgili ayın son iş gününden 4 iş günü öncesine kadar THBS üzerinden Bakanlığa iletecek.

Kurumların, günlük nakit talepleri her gün THBS üzerinden onaylanarak en geç saat 10.30'a kadar Bakanlığa gönderilecek.

Kamu idareleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nezdinde hesap açma ve kapatma talepleri ile TCMB'nin yurt içi muhabiri olan banka ve diğer yurt içi bankalarda hesap açma, dönüştürme ve kapatma taleplerini Bakanlığa bildirecek.

İdarelerin, hesap açma, dönüştürme ve kapatma talepleri değerlendirilecek, uygun görülenler ilgili kamu idaresine iletilecek.

Kamu idaresi adına hesap açma, dönüştürme ve kapatma talimatı, Bakanlığın uygun görüşüyle ilgili bankaya verilecek.

Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinin, Kurum Tek İdare Ödeme Özel Hesabı veya Kurum Tek İdare Tahsilat Özel Hesabı'na bağlı olarak çalışacak şekilde açtıracakları hesaplarda Bakanlığın uygun görüşüne gerek olmayacak.

Söz konusu hesaplara ilişkin bilgiler, en geç hesabın açıldığı ayı takip eden ayın 4. iş gününe kadar Bakanlığa topluca bildirilecek.

Kamu idarelerinin ödemeleri için ilgisine göre Kurum Tek İdare Ödeme Hesabı ve Kurum Tek İdare Ödeme Özel Hesabı kullanılacak. Ayrıca, nihai alıcıya yapılacak ödemelerin etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi için 'muhabir bankada' ve zorunlu hallerde Bakanlıkça belirlenecek diğer yurt içi bankalarda yalnızca ödeme işlemleri için kullanılmak üzere kamu idaresince halihazırda kullanılan hesaplar, ödeme alt hesaplarına dönüştürülebilecek.

Nema paylaşımı yapılacak kamu idarelerine THBS kapsamında değerlendirilen kaynaklarına karşılık aktarılacak tutarlar, belirlenen formüle uygun şekilde tespit edilecek.

Çeyreklik dönemler itibarıyla hesaplanan tutarlar, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak tertiplere gider kaydedilerek, ilgili kamu idaresinin Hazineden alacak bakiyesine izleyen ayın sonuna kadar eklenecek.

İstisnai durumlarda, maaş, ücret ve benzeri nitelikteki zorunlu işlemler, burs, teminat, akreditif ve bağışa ilişkin işlemler ile otomatik geçiş sistemi ve hızlı geçiş sistemi üzerinden yapılan işlemler, şans oyunları ikramiye işlemleri ve afetler nedeniyle yapılacak harcamaların zamanında yapılması için bu amaçlarla açılan hesaplarda yeterli miktarda bakiye bekletilebilecek. Söz konusu hesaplarda bekletilecek bakiye, ilgili kamu idaresinin sorumluluğunda olacak.

Yurt içi bankalar aracılığıyla yapılan kredi kartları tahsilatları, tahsilatın yapıldığı günü takip eden günden itibaren maksimum 20 gün içinde ilgili kamu idarelerinin tahsilat hesaplarına aktarılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Kilis'te dolu yağışı zeytin ağaçlarına zarar verdi!
Kilis'te dolu yağışı zeytin ağaçlarına zarar verdi!
Sevgilisini fare zehiri ile zehirlemişti! Cani sevgilinin cezası belli oldu
Sevgilisini fare zehiri ile zehirlemişti! Cani sevgilinin cezası belli oldu
Diş hekiminden diş hassasiyeti uyarısı!
Diş hekiminden diş hassasiyeti uyarısı!
Şırnak Üniversitesinin düzenleyeceği 'Melaye Cizîrî Sempozyumu' 12 Ekim'de başlıyor!
Şırnak Üniversitesinin düzenleyeceği 'Melaye Cizîrî Sempozyumu' 12 Ekim'de başlıyor!
Muhtarla tartışan kadın, muhtarı otomatik tüfekle vurdu!
Muhtarla tartışan kadın, muhtarı otomatik tüfekle vurdu!
Fransa'da sağlık krizi büyüyor! Psikiyatri servisleri isyanda!
Fransa'da sağlık krizi büyüyor! Psikiyatri servisleri isyanda!
Estetik yaptırmadan burun içindeki eğrilik düzeltilebilir mi?
Estetik yaptırmadan burun içindeki eğrilik düzeltilebilir mi?
Basketbol THY Avrupa Ligi öncesi takımlarda 102 transfer
Basketbol THY Avrupa Ligi öncesi takımlarda 102 transfer
Meclis'te öğretmen mülakatları kaldırılsın tartışması!
Meclis'te öğretmen mülakatları kaldırılsın tartışması!
İsveç Savunma Bakanı: Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz
İsveç Savunma Bakanı: Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz
Karısını bıçaklayıp, evi ateşe vermişti! 18 yıl hapis cezası aldı!
Karısını bıçaklayıp, evi ateşe vermişti! 18 yıl hapis cezası aldı!
Global MD Portföy "Yatırım Fonları Getiri Lideri" oldu!
Global MD Portföy "Yatırım Fonları Getiri Lideri" oldu!