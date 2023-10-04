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Fenerbahçe’nin Spartak Trnava maçı kamp kadrosu açıklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe’nin Spartak Trnava maçı kamp kadrosu açıklandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Spartak Trnava maçı kamp kadrosu açıklandı. İrfan Can Kahveci ile Cengiz Ünder kafilede yer almadı.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında deplasmanda Spartak Trnava ile karşılaşacak.

Bugün Slovakya'ya hareket edecek olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu da belli oldu. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Cengiz Ünder'in yanı sıra İrfan Can Kahveci de listede bulunmuyor.

Sarı-lacivertlilerin 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Fred Santos, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Joshua King, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Umut Nayir, Michy Batshuayi."

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