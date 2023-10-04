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UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları yarın oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları yarın oynanacak

UEFA Avrupa Ligi 2023-24 sezonu gruplarında 2. hafta maçları, yarın yapılacak.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun grup aşaması ikinci haftasında, yarın 8 grupta 16 maç oynanacak.

İkinci hafta maçlarının programı şöyle:

19.45 Freiburg (Almanya) - West Ham United (İngiltere)

19.45 Backa Topola (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan)

19.45 Olimpik Marsilya (Fransa) - Brighton Hove Albion (İngiltere)

19.45 AEK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda)

19.45 Real Betis (İspanya) - Sparta Prag (Çekya)

19.45 Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - Rangers (İskoçya)

19.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Atalanta (İtalya)

19.45 Rakow (Polonya) - Sturm Graz (Avusturya)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

22.00 Toulouse (Fransa) - LASK (Avusturya)

22.00 Villarreal (İspanya) - Rennes (Fransa)

22.00 Maccabi Haifa (İsrail) - Panathinaikos (Yunanistan)

22.00 Roma (İtalya) - Servette (İsviçre)

22.00 Slavia Prag (Çekya) - Sheriff (Moldova)

22.00 Molde (Norveç) - Bayer Leverkusen (Almanya)

22.00 Hacken (İsveç) - Karabağ (Azerbaycan)

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