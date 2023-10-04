Fethiye’de 68 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 68 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.Abone ol
Fethiye’nin Karagözler Mahallesi, Yarımada Mevkiinde bir grup düzensiz göçmen şişme botla Boncuklu Koyu yakınlarına bırakıldı. Kaçak göçmenleri görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bölgeye Jandarma ve Sahil Güvenlik Ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana dağılan kaçak göçmenleri fiziki takibe alan ekipler 68 düzensiz göçmen ve 2 organizatörü yakaladı. Sahil güvenlik bota el koydu.