BIST 8.470
DOLAR 27,57
EURO 29,01
ALTIN 1.618,42
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Fethiye’de 68 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı!

Fethiye’de 68 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 68 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Abone ol

Fethiye’nin Karagözler Mahallesi, Yarımada Mevkiinde bir grup düzensiz göçmen şişme botla Boncuklu Koyu yakınlarına bırakıldı. Kaçak göçmenleri görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye Jandarma ve Sahil Güvenlik Ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana dağılan kaçak göçmenleri fiziki takibe alan ekipler 68 düzensiz göçmen ve 2 organizatörü yakaladı. Sahil güvenlik bota el koydu.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de yasa dışı silah imalathanesine polis baskını!
İzmir'de yasa dışı silah imalathanesine polis baskını!
Adana'da 55 ruhsatsız silah ele geçirildi!
Adana'da 55 ruhsatsız silah ele geçirildi!
TSK'nın Kuzey Irak'taki operasyonunun detayları geldi: 140 km derinlikteki hedefler vuruldu
TSK'nın Kuzey Irak'taki operasyonunun detayları geldi: 140 km derinlikteki hedefler vuruldu
Türkiye şartı kabul edilmeyen Azerbaycan görüşmeye katılmama kararı aldı
Türkiye şartı kabul edilmeyen Azerbaycan görüşmeye katılmama kararı aldı
İngiliz basını yazdı: 30 yıl sonra Manchester United cehennemi bulmuş olabilir
İngiliz basını yazdı: 30 yıl sonra Manchester United cehennemi bulmuş olabilir
Samsunspor’un, Futbol Direktörü Fuat Çapa oldu
Samsunspor’un, Futbol Direktörü Fuat Çapa oldu
Ankara'daki yangından kahreden haber! İtfaiye eri hayatını kaybetti
Ankara'daki yangından kahreden haber! İtfaiye eri hayatını kaybetti
Ankara'da yangın! Bir itfaiye eri şehit oldu, iki ağır yaralı
Ankara'da yangın! Bir itfaiye eri şehit oldu, iki ağır yaralı
Falcısının '2 günlük ömrün kaldı' dediği kadın ertesi gün öldü gerçek ortaya çıktı
Falcısının '2 günlük ömrün kaldı' dediği kadın ertesi gün öldü gerçek ortaya çıktı
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları yarın oynanacak
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları yarın oynanacak
Fenerbahçe’nin Spartak Trnava maçı kamp kadrosu açıklandı
Fenerbahçe’nin Spartak Trnava maçı kamp kadrosu açıklandı
Söke'nin pamuğu coğrafi işaret alarak tescillendi
Söke'nin pamuğu coğrafi işaret alarak tescillendi