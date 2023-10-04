BIST 8.462
DOLAR 27,57
EURO 29,01
ALTIN 1.619,36
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana'da 55 ruhsatsız silah ele geçirildi!

Adana'da 55 ruhsatsız silah ele geçirildi!

Adana’nın Seyhan ilçesinde yapılan operasyonda, 55 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Abone ol

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi, cadde ve sokaklarda da uygulamalar yaptı.

Operasyon ve denetimlerde 1’i uzun namlulu 8 tüfek, 47 ruhsatsız tabanca, 583 fişek ele geçirildi, 35 şüpheli de gözaltına alındı. Öte yandan ekipler, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 5 kişiyi yakaladı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezlerine götürüldü. Firari hükümlüler ise işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
TSK'nın Kuzey Irak'taki operasyonunun detayları geldi: 140 km derinlikteki hedefler vuruldu
TSK'nın Kuzey Irak'taki operasyonunun detayları geldi: 140 km derinlikteki hedefler vuruldu
Türkiye şartı kabul edilmeyen Azerbaycan görüşmeye katılmama kararı aldı
Türkiye şartı kabul edilmeyen Azerbaycan görüşmeye katılmama kararı aldı
İngiliz basını yazdı: 30 yıl sonra Manchester United cehennemi bulmuş olabilir
İngiliz basını yazdı: 30 yıl sonra Manchester United cehennemi bulmuş olabilir
Samsunspor’un, Futbol Direktörü Fuat Çapa oldu
Samsunspor’un, Futbol Direktörü Fuat Çapa oldu
Ankara'daki yangından kahreden haber! İtfaiye eri hayatını kaybetti
Ankara'daki yangından kahreden haber! İtfaiye eri hayatını kaybetti
Ankara'da yangın! Bir itfaiye eri şehit oldu, iki ağır yaralı
Ankara'da yangın! Bir itfaiye eri şehit oldu, iki ağır yaralı
Falcısının '2 günlük ömrün kaldı' dediği kadın ertesi gün öldü gerçek ortaya çıktı
Falcısının '2 günlük ömrün kaldı' dediği kadın ertesi gün öldü gerçek ortaya çıktı
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları yarın oynanacak
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları yarın oynanacak
Fenerbahçe’nin Spartak Trnava maçı kamp kadrosu açıklandı
Fenerbahçe’nin Spartak Trnava maçı kamp kadrosu açıklandı
Söke'nin pamuğu coğrafi işaret alarak tescillendi
Söke'nin pamuğu coğrafi işaret alarak tescillendi
 Nobel Kimya Ödülleri'nin sahipleri belli oldu! Nobel kimya ödülü üç isme gitti
 Nobel Kimya Ödülleri'nin sahipleri belli oldu! Nobel kimya ödülü üç isme gitti
İYİ Parti İzmir adayı Ümit Özlale'den Tunç Soyer'in 'çekilebilir' iddiasına yanıt
İYİ Parti İzmir adayı Ümit Özlale'den Tunç Soyer'in 'çekilebilir' iddiasına yanıt