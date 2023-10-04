İzmir'de yasa dışı silah imalathanesine polis baskını!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde silah imalatı ve ticareti yapıldığı belirlenen adrese düzenlenen baskında, 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, el yapımı patlayıcı maddenin yanı sıra tabanca imalatı malzemeleri ele geçirildi.

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İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ödemiş KOM Grup Amirliği ekipleri, ilçede 3 şüpheliye ait iş yerinde silah imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adrese gerçekleştirilen baskında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramada, 32 adet el yapımı patlayıcı piroteknik madde, 60 tabanca fişeği, 743 adet çeşitli tabanca parçası( icra yayı, kabze, icra milli, namlu vs), 2 ruhsatsız tüfek, 3 bin 607 adet havai fişek ile çok sayıda namlu ucu açmaya yarayan teknik malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alına 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.