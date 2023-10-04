Yasa dışı Afganları Taliban da istemiyor!

Taliban yönetimi, Pakistan'da yasa dışı yaşayan Afganların sınır dışı edilme kararına karşı çıkarak, Pakistan hükümetinden söz konusu politikasını gözden geçirmesini istedi.

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Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, X sosyal medya platformunda konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Mücahid, "kabul edilemez" olarak tanımladığı bu kararı, Pakistan'ın gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

Afgan mültecilerin Pakistan'ın güvenlik sorunlarıyla ilgisinin bulunmadığını kaydeden Mücahid, Afganların Pakistan'dan gönüllü olarak ayrıldıkları sürece Pakistan'ın hoşgörülü davranması gerektiğini ifade etti.

Pakistan'dan 1 Kasım'a kadar süre

Pakistan'daki geçici hükümetin İçişleri Bakanı Sarfaraz Bugti, ülkede yasa dışı yaşayan yabancıların, Pakistan'ı gönüllü terk etmeleri için 1 Kasım'a kadar süre verdiklerini, 1 Kasım'dan sonra ise bu kapsama giren tüm yabancıların sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Pakistan halkının güvenliğinin öncelikleri olduğunu dile getiren Bugti, ocak ayından bu yana ülke genelinde 24 intihar saldırısı düzenlendiğini, saldırganlar arasında Afganistan vatandaşlarının da bulunduğunu kaydetmişti.

Bugti, Pakistan'da 1,73 milyon Afganistan vatandaşının yasal belgeleri olmadan yaşadığını ve ülkede 4,4 milyon Afgan'ın bulunduğunu kaydetmişti.