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Van ve Hakkari'de kar sürprizi

Van ve Hakkari'de kar sürprizi

VAN ve Hakkari'de kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

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Van-Bahçesaray kara yolunun 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar etkili oldu. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede mevsimin ilk karla mücadele çalışmasına başladı.

Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede, sürücüler kontrollü olarak ilerledi.

Hakkari'de de kent merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

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