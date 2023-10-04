Van ve Hakkari'de kar sürprizi

VAN ve Hakkari'de kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.Abone ol
Van-Bahçesaray kara yolunun 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar etkili oldu. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede mevsimin ilk karla mücadele çalışmasına başladı.
Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede, sürücüler kontrollü olarak ilerledi.
Hakkari'de de kent merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde kar etkili oldu.