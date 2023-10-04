CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz edecek halimiz yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Meclis Başkanı yeni anayasa talebiyle de gelebilir, başka amaçlarla da gelebilir. Meclis Başkanı'na bizim itiraz edecek halimiz yok." dedi.

Abone ol

Kılıçdaroğlu, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Genel Başkanı Nejla Kurul'u sendika binasında ziyaret ederek, bir süre görüştü. Görüşme sonrası Kemal Kılıçdaroğlu soruları yanıtladı.

"Merkez Bankası Başkanı demek ki..."

Merkez Bankası Başkanı'nın, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanı'nın faiz artırımına nasıl ikna edildiği yönündeki soruyu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız bilime olağanüstü değer ve önem veren bir liderdir." şeklinde yanıtladığı belirtilerek, açıklamayı nasıl değerlendirdiği sorulan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Yani Merkez Bankası Başkanı demek ki bilime önem ve değer verdiğini, faizi yükselterek keşfetmiş. Peki daha önceki uygulaması neydi? Onun bilim dışı olduğunu söylüyor kendisi. Merkez Bankası'nın aldığı kararların, ekonomiyi düzeltme yönünde aldığı kararların doğruluğu tartışılabilir, her zaman tartışılabilir. Devlette olması gereken liyakattir ve işi ehline teslim etmektir. Eğer siz devleti, işi ehline teslim eden, işi ehline, o işi yapacak olan kişiye değil de bütün kararları alma yönünde saraya ve bu konuda yeterli bilgisi olmadığını hepimizin bildiği bir kişiye teslim ederseniz Türkiye bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır. Soru şu, bunun bedelini kim ödedi? Alınan yanlış kararların bedelini kim ödedi? Saray mı ödedi? Hayır. Onun çevresi mi ödedi? Hayır. Hepimiz ödedik ve toplum ödemeye de devam ediyor."

Milli Eğitim Bakanı'nın mülakat açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'nın mülakatlarla ilgili olarak "Mülakatların arkasında ben duracağım. Komisyonlar oluşturacağım" dediği hatırlatılan ve görüşü sorulan Kılıçdaroğlu, "Mülakat konusunda, bir siyasetçi verdiği sözün arkasında durmalı. Bir kişi verdiği sözün arkasında durmuyorsa ona bizim toplumda açıkça söyleniyor, yalancı denir. Bu kadar açık. Mülakatı kaldıracağım dediler. Güzel. Geldiniz kaldırın. 'Mülakatı, mülakat gibi yapacağız.' dediler. Deminki daha önceki mülakat mülakat gibi değildi. Şimdi 'mülakatın arkasında duruyorum' diyor. Kime inanacağız? Devletin nasıl yönetildiğini aslında bunlar gösteriyor bize. Sağlıklı ve tutarlı bir devlet yönetiminin olmadığını bize gösteriyor. Üzülerek ifade edeyim. Gerçek maalesef bu. Devlet sağlıklı yönetilmiyor. Savrulan bir devlet yapısı var. Savrulan bir anlayış var." şeklinde konuştu.

"Meclis Başkanı'na bizim itiraz edecek halimiz yok"

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa turuna çıktığı hatırlatılarak, CHP olarak Meclis Başkanının yeni anayasa için randevu talebine cevaplarının ne olacağı sorulan Kılıçdaroğlu, "Meclis Başkanı gelebilir. Meclis Başkanı yeni anayasa talebiyle de gelebilir, başka amaçlarla da gelebilir. Meclis Başkanı'na bizim itiraz edecek halimiz yok. Gelsin Sayın Meclis Başkanı. Yeni bir anayasa değişikliği için gelir mi gelmez mi? Veya bir nezaket ziyareti için mi veya başka bir nedenle mi? Gelsin tabii Meclis Başkanı. Niye reddedelim?" yanıtını verdi.