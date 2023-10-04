Aliyev'den Türkiye resti! İspanya'daki görüşmeye katılmayacak

Azerbaycan, Türkiye’nin de katılması şartının kabul edilmemesi nedeniyle Ermenistan, AB, Fransa ve Almanya ile İspanya'da yapılacak görüşmeye katılmama kararı aldı.

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Azerbaycan'ın diplomatik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakü yönetimi, İspanya'nın Granada kentinde Ermenistan, AB, Fransa ve Almanya'nın katılımıyla yapılacak görüşmeye Türkiye'nin de katılmasını önerdi ve bunda ısrar etti. Ancak öneri Fransa ve Almanya'nın özel çabalarıyla kabul edilmedi.

Ermenistan ile Azerbaycan'ın barış görüşmesinin ana gündem olacağı beşli toplantıda Ermenistan, Fransa, Almanya, AB gibi Azerbaycan karşıtı bir atmosferin oluşturulduğunu vurgulayan Azerbaycanlı yetkililer, Fransız Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'nun Ermeni yanlısı sözleri, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Ermenistan ziyareti ve askeri işbirliği, silah ve mühimmat teminine ilişkin açıklamaları, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in dün Azerbaycan'ı suçlayan ifadeleri nedeniyle Azerbaycan'ın bu formattaki müzakerelere katılma ihtiyacı hissetmediğini belirtti.

Yetkililer, "Bu gerekçelerle Azerbaycan beşli görüşmeyi reddetti ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Granada'ya gitmekten vazgeçti." ifadesini kullandı.

Bakü'nün, bölgenin sorunlarını bölgeye uzak ülkelerle tartışmaya gerek görmediğini, Ermenistan ile ilişki konusunun bölgesel çerçevede tartışılıp çözülebileceğine inandığını vurgulayan yetkililer, daha önceki AB-Azerbaycan-Ermenistan üçlü formatının yeniden canlandırılması halinde Azerbaycan'ın toplantıya katılabileceğini bildirdi.

Yetkililer, Azerbaycan'ın Fransa'nın katıldığı hiçbir formatta yer almayacağının altını çizdi.

İspanya'daki toplantı hakkında

İspanya Başbakanlık ve AB Dönem Başkanlığı Koordinasyon Ofisi kaynaklarından alınan bilgilerde, Aliyev ve Paşinyan'ın yapacağı görüşmeye AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ın katılmasının öngörüldüğü bildirilmişti.

Diğer yandan, ilki 6 Ekim 2022'de Çekya'nın başkenti Prag'da, ikincisi 1 Haziran'da Moldova'da düzenlenen AST toplantısını, AB dönem başkanlığı içinde yapmak isteyen İspanya, tarih olarak, 6 Ekim'de Granada'da yapacağı AB Konseyi Gayri Resmi Toplantısı'ndan bir gün öncesini seçti.

50 ülkenin devlet veya hükümet başkanları düzeyinde katılması öngörülen AST'de kısa bir açılış konuşmasının ardından, "dijitalleşme, enerji-ekolojik geçiş ve çok taraflılık-Avrupa'nın siyasi geleceği" başlıklarında üç yuvarlak masa toplantısı olacağı ve liderler arasında çok sayıda ikili görüşmenin yapılacağı kaydedildi.