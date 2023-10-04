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DS Automobiles'ten düşük faizli kredi ve takas kampanyası

DS Automobiles'ten düşük faizli kredi ve takas kampanyası

DS Automobiles, ekim ayına özel düşük faizli kredi ve takas kampanyası düzenliyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles'in ekim ayı teklifleri kapsamında, DS 4 Performance Line BlueHDi 130 otomatik ve DS 4 Performance Line PureTech 130 otomatik, 300 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla müşterileri bekliyor.

Özel tasarımıyla öne çıkan premium SUV modeller, DS 7 ve DS 7 e-Tense de takas desteği avantajıyla sunuluyor. DS 7 e-Tense 4x4 modellerindeki güçlendirilmiş takas desteği ise ekim ayına özel tekliflerle müşterilere sunuluyor.

DS Automobiles, yeni modelleriyle premium otomobil dünyasındaki konumunu kuvvetlendirmeyi sürdürüyor. Dünya çapında premium segmentteki pazar payını artırmaya devam eden DS Automobiles, DS 4 ile gelişimine hız katıyor. DS 4, kompakt hatchback sınıfında yeni bir tasarım anlayışını kullanıcılarıyla buluşturuyor.

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