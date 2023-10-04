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Dilan Polat yakalandığı hastalığı açıkladı: Tedavisi olan bir hastalıkta değil

Dilan Polat yakalandığı hastalığı açıkladı: Tedavisi olan bir hastalıkta değil

Hakkındaki 'kara para aklama' iddialarından dolayı zor günler geçiren sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Lupus hastalığına yakalandığını söyleyerek gözyaşlarına boğuldu. Dayanılmayacak ağrıları olduğundan bahseden Polat, hastalığın tedavisi olmadığını da söyledi.

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Son günlerde eşi Engin Polat ile haklarında kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlaması bulunan Dilan Polat, Lupus hastalığına yakalandı.

Ağlayarak hastalığından bahseden ünlü isim, tedavisinin olmadığını ve dayanılmaz ağrıları olduğunu söyledi.

Instagram hesabından test sonucunu paylaşan Dilan Polat, "Pozitif Lupus hastası olduğumu öğrendim. Biliyordum hasta olduğumu hissediyordum. Düzenli kortizon ve tahlil yaptırmam gerekiyormuş. Önümde uzun bir yol var. Allah'ım yardım et bana ağrılarımdan yürüyemiyorum" dedi.

"Tedavisi olan bir hastalık değil"

Daha sonra ağladığı bir fotoğrafı paylaşan Polat, "Kelebek gibi kalbim var beni. Vücudumda da kelebek hastalığı başlamış meğerse anlamıştım. Ağrılarımdan biliyordum zaten ara ara böbreğime vuran ağrı da beni rahatsız etmeye başlamıştı. İnsan sağlığı ne kadar önemli. Stres üzüntü ne büyük problem vücudumuza. Yapmayın stres demeyeceğim size çünkü elinizde değil biliyorum ama sizi bu raddelere getiren herkesi Allah'a havale edin. Allah çok büyük. Tedavisi olan bir hastalıkta değil sadece bastırabiliyorlar. Ömür boyu vücutta. Şimdi kafam çok karışık vücudum ağrıyor çok ağrıyor dayanılmayacak ağrılarım var. Umarım kontrol altına alınır ve umarım ağrılarım geçer. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok sağlıkla bakın" ifadelerini kullandı.

Lupus hastalığı nedir?

Halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen lupus, yüzde kelebek şeklinde kırmızı döküntülerle ortaya çıkan kalıtsal ve romatizmal bir hastalıktır.

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