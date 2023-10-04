Bosna Hersek'te "6. Batı Balkanlar Dijital Zirvesi" başladı

"6. Batı Balkanlar Dijital Zirvesi", Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da başladı.

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Bosna Hersek Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Edin Forto, Bölgesel İşbirliği Konseyi (RCC) Genel Sekreteri Majlinda Bregu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Almanya Dijitalleşme ve Ulaştırma Bakanlığı Sekreteri Stefano Schnorr'un katıldığı zirvede, bilgi ve iletişim alanında çalışan iş dünyası temsilcileri ve uzmanlar bir araya geldi.

Bosna Hersek Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Edin Forto, zirve kapsamında geleceği konuşacaklarını ve dijital dönüşümü merkeze alacaklarını söyledi.

Tüm okulların yüksek hızlı internete bağlanarak öğrencilerin en modern teknolojilere erişebilmesini istediklerini belirten Forto, "Telekomları, internet operatörlerini, alandaki özel ve devlet kurumlarını bu fikri gerçekleştirmeye yardımcı olmaya davet ediyorum. Bölgenin, enerji ve ulaşım topluluğuyla sahip olduklarımızı modelleyen 'dijital topluluk' olarak adlandırabileceğimiz şeyi oluşturması çok önemli. Dijital topluluk, tüm bölgenin Avrupa Birliği'ne entegre olmasına yardımcı olacak" diye konuştu.

AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Varhelyi, geçen yıl 38 telekomünikasyon şirketinin bir protokol imzaladığını ve maliyetleri azaltmayı taahhüt ettiklerini hatırlattı.

Varhelyi, Avrupa Komisyonunun bu yıl Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Sırbistan ile Dijital Avrupa Programı için ortaklık anlaşmaları imzaladığını ifade ederek "Bu ülkelerdeki işletmeler, kamu idareleri ve diğer uygun kuruluşlar, 2021-2027 dönemi için toplam bütçesi 7,5 milyar avro olan Dijital Avrupa Programından gelen desteklere erişebilecek. Bu işletmelerin, kuruluşların ve kamu idarelerinin ekonomik toparlanmayı hızlandırmalarını, toplumlarının ve ekonomilerinin özellikle de girişimcilerin dijital dönüşümünü şekillendirmelerini, büyümeyi ve istihdamı artırmalarını sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Oliver Varhelyi, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından kısa süre önce açıklanan Batı Balkanlar'a yönelik yeni büyüme planının yeni fırsatlar sunacağını ve bölgenin AB'ye entegrasyonunu hızlandıracağını da söyledi.

6 Balkan ülkesi arasındaki veri dolaşım ücretleri düşürülecek

RCC Genel Sekreteri Bregu, AB ile 6 Batı Balkan ülkesi arasındaki veri dolaşım ücretlerinin kademeli olarak düşürülmeye başlandığını kaydetti.

Bregu, AB'ye seyahat edecek Batı Balkan ülkesi vatandaşlarının daha az dolaşım maliyeti ödeyeceklerini belirterek "Bu aynı zamanda tüm arkadaşlarınızın ve akrabalarınızın, yani AB'de yaşayan diasporanın, bölgeye geldiklerinde daha düşük dolaşım veri fiyatları ödeyecekleri anlamına da geliyor. Bu fiyat indirimi yüzde 99'a kadar çıkıyor." dedi.

Almanya Dijitalleşme ve Ulaştırma Bakanlığı Sekreteri Schnorr da hükümet üyelerinin, endüstriyel kalkınmanın temsilcilerinin, uzmanlar da dahil olmak üzere tüm katılımcıların dijitalleşmeyi konuşacağını ve bu zirvenin bölge için fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Zirve kapsamında paneller, konferanslar düzenlenecek ve teknoloji firmaları sunumlar gerçekleştirilecek.