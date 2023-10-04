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Meclis karıştı! MHP’li üye CHP’li üyeye kafa attı

Meclis karıştı! MHP’li üye CHP’li üyeye kafa attı

Zonguldak'ın CHP'li Ereğli Belediyesi meclisi karıştı. MHP'li meclis üyesi tartışma sırasında CHP'li üyeye kafa attı. Çıkan kavgayı zabıta ekipleri araya girerek ayırdı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık ise, "Sevgi, barış, dostluk şehrini rezil ettiniz. Bir tarafınıza kına yakın" diyerek tepki gösterdi.

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CHP’li Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye ait olan ve uzun süredir boş duran arazinin belediyeye gelir sağlamak amacıyla satışının yapılmasını istedi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre ilçenin Kışla Mahallesi’nde bulunan ve yıllarca kamyon garajı olarak kullanılan arsanın satışı belediye meclisinde gündeme geldi. Ancak satışa karşı çıkan meclis üyeleriyle satılmasını isteyen üyeler arasında kavgaya varan bir tartışma çıktı.

Kafa attı

Kavga sırasında CHP’den istifa edip İYİ Parti’ye daha sonra MHP’ye geçen Meclis Üyesi Sertan Kuzu, “Kamyon garajını sattırmayacağız” diyerek CHP’li Meclis Üyesi Gökhan Günay’a kafa attı.

Araya giren zabıta ekipleri kavga eden Kuzu ve Günay’ı ayırırken aldığı darbe sonucu burnunun kırıldığı belirtilen Günay, hastaneye kaldırıldı. Günay’ın, tedavisinin ardından Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek Kuzu hakkında şikayetçi olacağı öğrenildi.

Belediye başkanından tepki

Belediye Başkanı Halil Posbıyık ise, “Sevgi, barış, dostluk şehrini rezil ettiniz. Bir tarafınıza kına yakın” diyerek tepki gösterdi. Olayların ardından meclis devam etti.

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