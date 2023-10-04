Ankara'daki saldırıyı yapan iki terörist Suriye'den geldi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na saldırı girişiminde bulunan iki teröristin, Suriye'den geldiğini açıkladı. Fidan, "Irak ve Suriye’de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, topyekün meşru hedefidir. Üçüncü taraflara YPG tesislerinden uzak durmalarını öneriyoruz" dedi.

Abone ol

Ankara'daki bombalı terör saldırısı girişimiyle ilgili flaş açıklama... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan öldürülen 2 teröristin Suriye'den geldiğini açıkladı. "Güvenlik güçlerimizin çalışmaları neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur" diyen Hakan Fidan, "Irak ve Suriye’de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, topyekün meşru hedefidir." ifadelerini kullandı.

Geçen pazar sabahı iki PKK'lı teröristin İçişleri Bakanlığı'na düzenlediği bombalı saldırı sonrası iki polis memuru yaralandı. Teröristlerden Hasan Oğuz üzerindeki bombanın patlaması sonucu öldü, diğer terörist Özkan Şahin ise güvenlik güçlerince öldürüldü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Oğuz ve Şahin’in Suriye’den geldiklerini belirtip şunları söyledi:

Saldırdıklarına pişman olacaklar

"Terör ile mücadelede Türkiye’nin tavrının ne kadar net olduğu bilinen bir husustur. Bu son olayda da iki teröristin Suriye’den geldikleri burada eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur. Silahlı Kuvvetlerimizin bu terör saldırısına cevabı son derece net olacak, böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine pişman olacaklar."

3. taraflar YPG tesislerinden uzak durun!

“Irak ve Suriye'de PKK/YPG’ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, topyekûn meşru hedefidir.” diyen Fidan, "Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.