Ankara'da alçak saldırıyı yapan hainin dağdaki fotoğrafları ortaya çıktı! Yanındaki bakın kimmiş!
Ankara’da İçişleri Bakanlığı’nın binasına yapılan alçak terör saldırısı ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden ikincisinin de kimliği belli olurken BTÖ (PKK/KCK) üyesi Rojhat Zilan kod adlı Özkan Şahin’in terör örgütünün kampında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Şahin’in fotoğraflarında örgüt elebaşlarından Duran Kalkan ile de poz verdiği görüldü.
İçişleri Bakanlığı'na düzenlenen hain saldırıda nizamiyeye girmeye çalıştığı sırada kahraman polislerimiz tarafından kafasına ateş edilerek öldürülen teröristin de kimliği belli oldu.
Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin de BTÖ (PKK/KCK) üyesi Rojhat Zilan kod adlı Özkan Şahin olduğu tespit edildi. Van nüfusuna kayıtlı olan Şahin'in örgütün üst düzey yöneticilerinden olan Duran Kalkan ile çekilmiş fotoğraflarına ulaşıldı.
Özel ekip oluşturuldu
İçişleri Bakanlığına önceki gün düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve iki terörist etkisiz hale getirilmişti.
Hain saldırıyla ilgili İstanbul MİT Bölge Başkanlığı başta olmak üzere, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Genel komutanlığı özel bir ekip oluşturdu.