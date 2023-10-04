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Türkiye'nin İtalya ile EURO 2032'yi ortaklaşa düzenleme başvurusuyla ilgili önemli gelişme

Türkiye'nin İtalya ile EURO 2032'yi ortaklaşa düzenleme başvurusuyla ilgili önemli gelişme

UEFA, Türkiye'nin EURO 2028 adaylığından çekildiğini, İtalya ile EURO 2032'yi ortaklaşa düzenleme başvurusunun ise değerlendirmeye alındığını duyurdu.

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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin EURO 2028 adaylığından çekilmesi yönündeki başvurusu kabul edildi. Türkiye ile İtalya'nın EURO 2032'ye ortaklaşa ev sahipliği yapma başvurusu ise değerlendirmeye alındı.

Türkiye'nin çekilmesinin ardından, EURO 2028'in ev sahipliği için Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortak adaylığı karşısında rakip kalmadı.

UEFA'nın, 10 Ekim Salı günü İsviçre'nin Nyon kentinde düzenleyeceği yönetim kurulu toplantısının ardından EURO 2028'de ev sahibinin belirlenmesi ve EURO 2032 adayları konularında nihai kararını duyurması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, EURO 2032 adaylık başvurusunun kabul edilmesi durumunda EURO 2028 adaylığından çekileceğini önceden duyurmuştu.

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