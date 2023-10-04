BIST 8.375
DOLAR 27,57
EURO 28,97
ALTIN 1.611,82
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Annesini öldürüp intihar etmişti! Son görüntüsü çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Annesini öldürüp intihar etmişti! Son görüntüsü çıktı

ANKARA’da annesini bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar eden genç kızın son görüntüsü kameraya yansıdı.

Abone ol

Keçiören’de meydana gelen olayda, çevredekilerin ihbarı üzerine Çaldıran Mahallesi’ndeki bir eve giden polis ekipleri, Ayşe A.’nın cansız bedeni ile karşılaştı. Aynı anda intihar vakası ihbarı da alan ekipler, bıçaklı cinayet mahallinin 2 kilometre ötesinde Dilara A.’nın (25) cesedini buldu.

Genç kızın cebinden “Annemi öldürdüm intihar ediyorum” yazılı not çıkması üzerine ekipler, araştırmaları sonucu Dilara A.’nın annesi Ayşe A.’yı öldürdükten sonra kendi hayatına son verdiğini tespit etti.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan anne ile kızının Bolu’da toprağa verileceği öğrendi. Cinayetin ve intiharın sebebinin ise Ayşe A.’nın kızının birlikte olduğu kişiye karşı çıkması sebebiyle yaşanan kavgadan kaynaklandığı iddia edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Uşak’ta alkol zehirlenmesi! Hastaneye kaldırılan 2 kişiden 1'i öldü
Uşak’ta alkol zehirlenmesi! Hastaneye kaldırılan 2 kişiden 1'i öldü
Brent petrolün varil fiyatı son bir ayın en düşük seviyesinde!
Brent petrolün varil fiyatı son bir ayın en düşük seviyesinde!
Konya'da kamyonun çarptığı motosikletli öldü!
Konya'da kamyonun çarptığı motosikletli öldü!
Filenin Efeleri, Japonya’ya mağlup oldu
Filenin Efeleri, Japonya’ya mağlup oldu
5 kız öğrenci kaçırıldı! Nijerya'da silahlı saldırı!
5 kız öğrenci kaçırıldı! Nijerya'da silahlı saldırı!
Kimliklendirilen ev hayvanı sayısı 2 milyonu aştı
Kimliklendirilen ev hayvanı sayısı 2 milyonu aştı
Morgan Stanley'den faizde ekim tahmini: 500 baz puan artacak
Morgan Stanley'den faizde ekim tahmini: 500 baz puan artacak
RTÜK Halk TV'ye ceza yağdırdı!
RTÜK Halk TV'ye ceza yağdırdı!
Meclis karıştı! MHP’li üye CHP’li üyeye kafa attı
Meclis karıştı! MHP’li üye CHP’li üyeye kafa attı
Dünya kimya sektörü İstanbul'da buluştu
Dünya kimya sektörü İstanbul'da buluştu
Bosna Hersek'te "6. Batı Balkanlar Dijital Zirvesi" başladı
Bosna Hersek'te "6. Batı Balkanlar Dijital Zirvesi" başladı
Ankara'daki saldırıyı yapan iki terörist Suriye'den geldi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı
Ankara'daki saldırıyı yapan iki terörist Suriye'den geldi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı