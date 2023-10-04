Annesini öldürüp intihar etmişti! Son görüntüsü çıktı

ANKARA’da annesini bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar eden genç kızın son görüntüsü kameraya yansıdı.

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Keçiören’de meydana gelen olayda, çevredekilerin ihbarı üzerine Çaldıran Mahallesi’ndeki bir eve giden polis ekipleri, Ayşe A.’nın cansız bedeni ile karşılaştı. Aynı anda intihar vakası ihbarı da alan ekipler, bıçaklı cinayet mahallinin 2 kilometre ötesinde Dilara A.’nın (25) cesedini buldu.

Genç kızın cebinden “Annemi öldürdüm intihar ediyorum” yazılı not çıkması üzerine ekipler, araştırmaları sonucu Dilara A.’nın annesi Ayşe A.’yı öldürdükten sonra kendi hayatına son verdiğini tespit etti.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan anne ile kızının Bolu’da toprağa verileceği öğrendi. Cinayetin ve intiharın sebebinin ise Ayşe A.’nın kızının birlikte olduğu kişiye karşı çıkması sebebiyle yaşanan kavgadan kaynaklandığı iddia edildi.