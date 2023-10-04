Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan deprem sözleri: Bunun şakası yok...

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Depremler 13 milyon senedir devam ediyor, daha milyonlarca sene de devam edecek. Depremler durmaz, durmayacak, durdurulamaz. Gelin ülkeyi deprem dirençli yapalım" dedi.

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Türkiye'de yeterince deprem farkındalığının olmadığını, konunun ciddiye alınmadığını dile getiren Görür, bu nedenle hayatının geri kalanını insanlara depremi anlatmaya adadığını söyledi.

İnsanların bilim dışı şeyleri depremin oluş nedenine bağladığını ifade eden Görür, yer kabuğunun altında hareket eden konveksiyon akımların, levhaları da hareket ettirdiğini ve levha sınırlarında depremlerin olduğunu bildirdi. Prof. Dr. Görür, "Dünyanın iç yapısından dolayı deprem oluyor, ay ile güneşle, bulutla, sıcaklıkla, HAARP gemisiyle, Amerika'nın gemisi ve uçağıyla ne alakası var? İlgisi yok." diye konuştu.

En çok zarar veren fay hattı

Naci Görür, Türkiye'deki depremlerin çoğunun Kuzey Anadolu fayında meydana geldiğini, en etkin ve en çok hasar verenin de bu fay hattı olduğunu bildirdi.

"Depremler durmaz, durmayacak, durdurulamaz"

Levhaların hareketiyle sınırların da değiştiğini söyleyen Görür, "(Ne zaman bu depremler duracak?) diye soruyorlar. Dünyanın levha yapısını nasıl değiştireceksiniz ki depremler dursun. Depremler 13 milyon senedir devam ediyor, daha milyonlarca sene de devam edecek. Depremler durmaz, durmayacak, durdurulamaz. Gelin ülkeyi deprem dirençli yapalım" dedi.

Doğu Anadolu'nun gerçek bir deprem bölgesi olduğunu vurgulayan Görür, "Bunun şakası yok. 7'nin üzerinde deprem üretecek kaynak az değil. Depremin tekerrür edeceği fayın ne zaman ve hangisi olacağını bilemeyiz ama gözümüzü açtığımız zaman Doğu Anadolu'da 7 ve üstü deprem olup binlerce canımızı kaybedebiliriz." diye konuştu.

"İstanbul'da minimum 150-200 milyon toz moloz çıkar"

Depremin görmezden gelinemeyeceğini vurgulayan Görür, depreme karşı halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Görür, Marmara için depremin kesin beklendiğini vurgulayarak, "Marmara'da deprem olursa Güneydoğu'dan hareketle söylüyorum. Güneydoğu'dan 100 milyon ton moloz çıktı, İstanbul'da minimum 150-200 milyon toz moloz çıkar." dedi.