Merdan Yanardağ hakkında tahliye kararı! Sözleri olay olmuştu

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında kullandığı sözler nedeniyle tutuklanmasının ardından bugün hakim karşısına çıktı. Mahkemenin 2 yıl 6 ay hapis cezası verdiği Yanardağ, tahliye edildi.Abone ol
PKK lideri Abdullah Öcalan'a uygulanan tecridi eleştirdiği video nedeniyle tutuklanan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın yargılandığı duruşma bugün Çağlayan Adliyesi'nde görüldü.
Hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verilen Yanardağ'ın tutuksuz yargılanması için tahliyesine karar verildi.
Canlı yayındaki sözleri nedeniyle TELE1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ, “suçu ve suçluyu övme” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma nedeniyle gözaltına alınmış, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Yanardağ 27 Haziran günü tutuklanmıştı.
Yanardağ’ın 10 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği davanın ilk duruşması ise bugün görülmüştü.