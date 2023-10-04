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Kocaeli'de çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın öldü

Kocaeli'de çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın öldü

KOCAELİ'nin BAŞİSKELE ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

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Yeşilyurt Mahallesi Galip Erenoğlu Caddesi'nde E.B'nin kullandığı 41 BB 372 plakalı çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Ulu'ya (79) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kamyonun altında kalan yaşlı kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü E.B. gözaltına alındı.

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