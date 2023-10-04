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Suriye'ye yeni kara harekatı yolda mı? 3 Bakan, Genelkurmay Başkanı, MİT Başkanı güvenlik toplantısı yaptı

Suriye'ye yeni kara harekatı yolda mı? 3 Bakan, Genelkurmay Başkanı, MİT Başkanı güvenlik toplantısı yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

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Ankara'da hafta sonu bombalı saldırı girişiminde etkisiz hale getirilen 2 teröristin Suriye'den geldiğinin belirlenmesinin ardından Ankara'da sıcak saatler yaşanıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün öğleden sonra yaptığı açıklamada "Bakan Fidan, "Özellikle Irak ve Suriye’de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum." dedi. 

Acil güvenlik toplantısı

Fidan'ın bu açıklamalarının ardından sıcak bir gelişme yaşandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre Güler, Fidan ve Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü.

Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

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