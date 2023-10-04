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Galatasaray'dan İngiltere'ye sert tepki!

Galatasaray'dan İngiltere'ye sert tepki!

Galatasaray, Manchester United maçının ardından havaalanında yaşanan sıkıntılarla ilgili açıklama yaparak İngiltere'ye tepki gösterdi.

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Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden temsilcimiz Galatasaray, kafileyi taşıyan uçağın dönüşü sırasında İngiliz resmi mercilerinin davranışları ve yaptıkları zorluklar hakkında açıklamada bulundu.

Galatasaray dün akşam Manchester maçından sonra dönüşte yaşananlara dair açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 ''Dün akşam Manchester United ile oynadığımız ve kazandığımız maç sonrası Galatasaray kafilesini taşıyan uçağın dönüşü sırasında İngiliz resmi mercilerinin davranışları üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.  Takımımız oyuncuları, teknik heyeti ve çalışanlarına İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu'nun vize sürecinde çıkardığı zorluklarla başlayan bu saygısızca davranışlar, takımımızın İngiltere'ye girişi sırasında da devam etmiş, dün gece itibarıyla ahlak dışı ve evrensel insan hakları değerlerine aykırı bir muamele haline dönüşmüştür."

"Kimse Galatasaray'a böyle davranamaz" 

''Dün gece geç saatlerde olan takım uçağımızın kalkışı, anlamsız derecede detaylı bagaj kontrolleriyle gereksiz yere uzatılmış, bir işkence haline getirilmek istenmiştir. Bu süreçte resmi yetkililerin davranışları, yapılan saygısızlık ve had bilmezlikler, ülkemize karşı alınmış bir tavrın göstergesidir.  Şu bilinmelidir ki; kimse Türkiye'nin gururu Galatasaray Spor Kulübü'nün oyuncularına, teknik heyetine ve yöneticilerine bu şekilde davranamaz. Bu edep yoksunu davranışların sahipleriyle sonuna kadar mücadele edeceğimizi tüm kamuoyuyla paylaşırız.  Tüm bu yaşananlardan bağımsız olarak, kulübümüzü maç öncesi ve sonrasında nazik bir şekilde ağırlayan Manchester United temsilcilerine teşekkür ederiz.''

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