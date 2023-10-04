Beşiktaş, Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Lille'de 1 yıl sözleşmesi kalan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldı. Kartal'da Burak Yılmaz'ın girişimlerde önemli rol oynaması bekleniyor.

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Beşiktaş ara transferde ilk iş olarak 10 numara takviyesi yapmayı planlıyor. Siyah- beyazlılar, Chamberlain ve Bakhtiyar'un yanı sıra Ghezzal ve Rashica'nın da bu bölgenin ideal oyuncuları olmaması nedeniyle mutlaka orjini 10 numara olan bir transfer gerçekleştirmek istiyor.

Yusuf Yazıcı ismi ön planda

Kartal'da bu transfere en uygun adayın Fransız ekibi Lille ile 1 yıllık mukavelesi kalan Yusuf Yazıcı'nın olduğu belirtiliyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Sezon başı transferinde de uzun süre Beşiktaş'ın gündeminde yer tutan 26 yaşındaki Yusuf Yazıcı için bir kez daha girişim yapılabileceği kaydedildi.

Burak Yılmaz aktif rol oynayacak

Lille ile 1 yıllık kontratı bulunan ve piyasa değeri 9 milyon euro olan Yusuf Yazıcı'yı makul bir ücret ile renklerine bağlamayı düşünen yönetim, bu girişiminde teknik direktör Şenol Güneş ve yardımcısı Burak Yılmaz'ı da aktif olarak sürece dahil etmek istiyor. Haberin detayında Burak Yılmaz'ın, Yusuf Yazıcı'yı ikna etme noktasında önemli rol oynamasının beklendiği kaydedildi.

Diğer yandan Yılmaz'ın futbolculuk döneminden eski takımı olan Lille'in Yusuf Yazıcı'nın takımdan ayrılmak istemesi durumunda da transferinde kolaylık yapabileceği konuşuluyor.

Lille'de bir Lig bir Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Yusuf Yazıcı, Fransız ekibinde forma giydiği 102 karşılaşmada 19 gol 11 asist yaptı. Milli futbolcu, geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık geçirmişti.