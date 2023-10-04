Dusan Tadic'in kariyerini bitireceği takım...

Dusan Tadic için eski kulübü Voyvodina'nın başkanı Dragoljub Zbiljic'ten açıklama geldi. Bazı eski oyuncularıyla görüştüklerini beliren Zbiljic, en büyük dileğinin Dusan Tadic'in kariyerini Voyvodina'da bitirmesi olduğunu söyledi.

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Sırbıstan'ın Voyvodina kulübü başkanı Dragoljub Zbiljic, 2025-26 sezonunda şampiyonluk için oynayacaklarını duyurdu ve eski oyuncuları Dusan Tadic'i takıma kazandırmak istediklerini açıkladı.

Zbiljic, "Bazı eski oyuncularla sürekli görüşme halindeyiz. İki ya da üç eski oyuncuyu geri getirmek isterim. En büyük dileğim Dusan Tadic'in kariyerini Voyvodina'da bitirmesi." dedi.

Fenerbahçe'yle 2 yıllık sözleşmesi bulunan Tadic'in ve sarı-lacivertli kulübün şu anda ayrılık düşünmediği belirtildi.