ATA Partisinin genel merkez binası açıldı

Eski bakan Namık Kemal Zeybek'in genel başkanlığını yaptığı ATA Partisinin genel merkezi törenle açıldı.

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Kurucular kurulu tarafından 28 Temmuz'da kuruluş dilekçesi verilen partinin Çankaya ilçesi Ümitköy Mahallesi'ndeki genel merkez binasının açılışına çok sayıda partili ve davetli katıldı.

Törende konuşan Genel Başkan Zeybek, partisinin ana politikasının, Atatürk'ün gerçekleştirdiği Türk devrimini, bilgi çağı gerçekleriyle yeniden yorumlayarak, yeniden Türk devrimini tasarlamak olduğu belirtti.

ATA Partisinin, Türkiye'de yeni bir doğuşu, yeni bir akımı ortaya çıkardığını söyleyen Zeybek, "Partimiz, sadece Türkiye sınırlarında değil, 10 milyon kilometrekareye yayılmış, binlerce yıl tarihin derinliklerinden gelen Türklüğün yeniden doğuşu olacak. Bu doğuşun temellerinde de büyük Atatürk'ün Türk devrimi olacak." diye konuştu.

Parti olarak "yeniden devrim" sloganını kullandıklarını ifade eden Zeybek, Atatürk'ün yolundan gittiklerini, Türk devletinin yeniden akıl ve bilimle yönetilmesi, tarihten ders çıkarılması gerektiğini kaydetti.