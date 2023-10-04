Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den terörle mücadele mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın katıldığı güvenlik zirvesi sonrası açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler "Suriye ve Irak'taki PKK/YPG noktaları meşru hedefimiz" dedi.

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Güvenlik güçlerimizin nokta operasyonları devam ederken, yurt içi, sınır ve sınır ötesinde operasyonlar sürerken teröristlere nefes aldırılmıyor. Son çırpınışlarını yapan terör örgütü ise köşeye sıkıştı.

Geçtiğimiz hafta hain terör örgütü üyeleri, Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bir saldırı girişiminde bulundu. Nöbet noktasında bekleyen polislerin saldırıyı fark etmesiyle birlikte iki terörist etkisiz hale getirildi.

Saldırının girişiminin ardından tüm ülke tek yürek olmuşken güvenlik güçleri ise terörle mücadele de kararlılık mesajı vermeye devam ediyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan güvenlik toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın katıldı. Toplantıdan net mesaj çıktı.

"Bundan böyle meşru hedefimiz bugüne kadar olduğu gibi Suriye ve Irak'taki PKK hedefleri"

Açıklamada bulunan Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, şu ifadelerin altını çizdi:

Suriye ve Irak'ta PKK/KCK, PYD/YPG'nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz.

"Eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz devam edecek"

Terörle mücadelenin artan bir şiddetle devam edeceğini de belirten Bakan Güler şunları söyledi:

Malumunuz olduğu üzere, Pazar günü İçişleri Bakanlığımızın önünde bir terör saldırısı oldu. Kahraman polislerimiz bu girişime anında karşılık vererek 2 teröristi de etkisiz hâle getirdi. Bu vesileyle, yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyor, tüm İçişleri Bakanlığı camiamıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ayrıca hain teröristlerce Kayseri’de şehit edilen Mikail Bozlağan kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır, asil milletimize başsağlığı diliyorum.

Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bizim terör karşısındaki tutumumuz, ilk günden beri değişmeden aynı esaslarla devam ediyor. İlgili birimlerimizin yaptığı çalışmalar sonucunda 2 teröristin PKK/KCK, PYD/YPG üyesi oldukları ve Suriye’den gelerek bu eylemi yaptıkları tespit edildi.

Öncelikle Suriye ve Irak’ta PKK/KCK, PYD/YPG’nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz.

Eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar, artan bir şiddetle, azim ve kararlılıkla terörle mücadelemiz devam edecektir.