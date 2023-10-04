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Cezaevinden tahliye edilen Merdan Yanardağ'dan ilk mesaj

Cezaevinden tahliye edilen Merdan Yanardağ'dan ilk mesaj

Katıldığı bir programda sarf ettiği sözler nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ için bugün görülen ilk duruşmada tahliye kararı verildi.

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Bir televizyon kanalında terör örgütü PKK elebaşına ilişkin açıklamaları gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Merdan Yanardağ'ın yargılandığı davada ilk celsede karar çıktı.

Mahkeme, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı Yanardağ'ın tahliyesine karar verdi. Akşam saatlerinde cezaevinden tahliye edilen Yanardağ kendisini bekleyen basın mensuplarına "Bugüne kadar gösterilen dayanışma nedeniyle herkese teşekkür ediyorum. Ben tahliye olduğum için çok umutluyum ama içimde derin bir yarayla çıktım. Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman arkadaşlarımı içeride bıraktığım için öfkeliyim" açıklamasında bulundu.

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