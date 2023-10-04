Ali Koç, Sebastian Szymanski transferinin detaylarını açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bir rakibimiz Szymanski için sert şekilde devreye girmiş. Gizlice İstanbul'a getirmiş ve tesisleri gezdirmiş. Öğrendik ki haber verilmesi gereken yerlere haber verilmediği için sıkıntı çıkmış" dedi.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Sözcü TV'de Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın canlı yayında konuğu oldu.

Ali Koç; geride kalan 5 yıllık başkanlık süreci, amatör branşlar ve futbol takımı hakkında açıklamalarda bulundu.

"Futbolda başarı yoksa, diğer her şey, başarılar görülmüyor"

Başkan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Büyük beklentilerle geldik. Futbolda başarı yoksa, diğer her şey, başarılar görülmüyor! Bunu anlayışla karşılıyorum. Fenerbahçe tarihinde bu kadar süre şampiyon olmama dönemi yok. Futbol erkek zayıf, futbol kadında işler iyi gidiyor. Basketbol erkekler orta iyi, kadın basketbol mükemmel. Tekerli basketbol da mükemmel. Voleybol erkek orta... Rum takımlarına karşı istediğimiz sonuçları alamadığımız için yatırım orta. Voleybol kadınlar mükemmel. Kürek, olimpik branşlar çok iyi. Finans ve kurumsallaşmada çok iyiyiz. Dünyanın en başarılı spor kulüplerinden biri olmayı bu ekonomik şartlara rağmen devam ettiriyoruz. Sponsorlarımıza da teşekkür ederim.



"Süper Lig tarihinin belki de en başarılı satışlarını yaşadık"

İyi bir transfer sezonu geçirdiklerini söyleyen Koç, şunları dedi:

Başarılı bir transfer sezonu geçirdik. Sadece almada değil, satmada da. Süper Lig tarihinin belki de en başarılı satışlarını yaşadık. Bize ihracat teşvikleri verilmiyor. İnşallah TFF, bu konuya da eğilir. Bazı oyuncuları çok karşı elden çıkardık. Bazılarından zarar ettik. Çok başarılı transfer sezonu geçirdik. Erken transferler yaptık, adaptasyon erken oldu. Rakiplerimize ve geçmiş yıllara göre erken takım olduk. Selahattin Baki, Mario Branco ve yardımcısı Okan Özkan çok başarılıydı.

"Bir rakibimiz Szymanski için sert şekilde devreye girmiş"

Ali Koç, en zor transferin Sebastian Szymanski olduğunu söyledi.

Dusan Tadic, Fred, Sebastian Szymanski transferlerinde Mario Blanco'nun çok etkisi var. Tadic hiç gündemde yoktu. 'Böyle bir imkan var' dedi. Ben de 'Yaş konusunda hassasiyetimizi biliyorsun, Dzeko'yu aldık' dedim. 'Bu fırsatı kaçıramayız' diye cevap verdi ve beni ikna etti. Rusya'ya giderken, Belgrad'a hareket ettik. Çok etkilendik, jilet gibi bir futbolcu çıktı karşımıza. En zor transfer Szymanski oldu. Bir rakibimiz Szymanski için sert şekilde devreye girmiş. Gizlice İstanbul'a getirmiş ve tesisleri gezdirmiş. Öğrendik ki haber verilmesi gereken yerlere haber verilmediği için sıkıntı çıkmış! 1,5 - 2 milyon euro fazla rakama geldi ama iyi ki de geldi. Fred transferi için 'İstiyorsanız, hemen İngiltere'ye gelin' dediler. Valiz bile hazırlanmadan İngiltere'ye gidildi.