BIST 8.333
DOLAR 27,56
EURO 29,01
ALTIN 1.615,88
HABER /  DÜNYA

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: İstifa etmeye hazırım

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: İstifa etmeye hazırım

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan'ın Karabağ'daki operasyonu sonrası istifasını isteyen protestolara yanıt verdi. Paşinyan, istifa etmeye hazır olduğunu ancak bu durumun sorunları çözmek yerine daha da kötüleştireceğini belirtti.

Abone ol

Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermeni silahlı çetelerini temizlemek için 19 Eylül'de düğmesine basıp 24 saat içerisinde başarıyla sonuçlandırdığı antiterör operasyonu sonrası Ermenistan'da sular durulmuyor.

Operasyonun başladığı andan itibaren halk, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan aleyhinde protestolar düzenleyip istifasını istemişti. Paşinyan'a tepkiler devam ederken, Ermenistan Başbakanı istifa çağrılarına yönelik açıklamada bulundu.

"İstifa ederim ama sonuçları kötü olur"

Paşinyan, ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukların aşılmasına yardımcı olacaksa istifa etmeye hazır olduğunu fakat istifa etmesinin tam tersine yol açacağına inandığını söyledi.

Paşinyan, parlamentodaki oturumda bir muhalefet milletvekilinin sorusunu yanıtlarken "Ermenistan zorluklarla karşılaştı ve karşılaşıyor. Eğer istifam ve ayrılışımla tüm zorlukların üstesinden gelineceğini bilsem, bunu bir saniye düşünmeden yaparım çünkü ben sizin gibi koltuğa yapışıp kalmam." dedi.

Paşinyan, yaptığı analizlerin istifa etmesi halinde tam tersinin olacağını gösterdiğini vurgulayarak istifa etmemesinin nedenini bu şekilde izah etti. Ermenistan Başbakanı ayrıca iktidara geldikten sonra iki kez istifa ettiğini ve iki kez yeniden seçildiğini de söz konusu oturumda hatırlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Pınar Gültekin cinayetinde sürpriz gelişme
Pınar Gültekin cinayetinde sürpriz gelişme
Cezaevinden tahliye edilen Merdan Yanardağ'dan ilk mesaj
Cezaevinden tahliye edilen Merdan Yanardağ'dan ilk mesaj
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 22 terör hedefi imha edildi
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 22 terör hedefi imha edildi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den terörle mücadele mesajı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den terörle mücadele mesajı
İsmail Kartal Konferans Ligi hedefini açıkladı
İsmail Kartal Konferans Ligi hedefini açıkladı
Muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi
Muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi
Galatasaray'dan İngiltere'ye sert tepki!
Galatasaray'dan İngiltere'ye sert tepki!
Beşiktaş, Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldı
Beşiktaş, Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldı
MSB, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı
MSB, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı
Miçotakis’ten Erdoğan açıklaması: İyimserlik içindeyim!
Miçotakis’ten Erdoğan açıklaması: İyimserlik içindeyim!
Dusan Tadic'in kariyerini bitireceği takım...
Dusan Tadic'in kariyerini bitireceği takım...
Ankara'daki çete operasyonunda yakalanan üç kişiden biri daha tutuklandı
Ankara'daki çete operasyonunda yakalanan üç kişiden biri daha tutuklandı