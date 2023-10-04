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HABER /  POLİTİKA

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel'den Altan Öymen'e ziyaret

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel'den Altan Öymen'e ziyaret

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, partinin eski genel başkanlarından Altan Öymen'i Beşiktaş'taki evinde ziyaret etti. Ziyarette partinin kurultay süreci ele alındı.

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Cumhurbaşkanlığı seçim yenilgisinin ardından değişim tartışmalarıyla çalkalanan CHP'de hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.

CHP Genel Başkanlığına adaylığını duyuran Özgür Özel, ziyaretlerini sürdürüyor.

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, partinin eski genel başkanlarından Altan Öymen’i Beşiktaş’taki evinde ziyaret etti.

Açıklamada bulundular

Yaklaşık 1,5 saat süren ziyaretin ardından Öymen ve Özel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Öymen, Özel'e başarı diledi

Öymen, Özel ve arkadaşlarını ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, kurultay için kendilerine başarı dileklerini ilettiğini söyledi.

Başta siyaset olmak üzere birçok konuyu konuştuklarını aktaran Öymen, bir ufuk turu yaptıklarını kaydetti.

Özgür Özel de CHP'de yapılacak kurultaya ilişkin adaylığı ve genç kadrolarıyla ilgili Öymen'i bilgilendirdiklerini söyledi.

"İyi ki CHP var"

CHP'nin tarihini öğrenme konusunda Öymen'in kitaplarının en önemli kaynakları olduğunu dile getiren Özel şu ifadeleri kullandı:

Kendisinin geçmişte 9 adayla birlikte yarışarak kazandıkları CHP kurultayı hepimizin hafızalarındaydı. Bugün üzerinde en mutabık kaldığımız konu; iyi ki CHP var. Liderine rakip çıkabilmenin, çoklu yarışlarla genel başkanı belirleyebilmenin, Türkiye'ye vadettiği demokrasiyi kendi içinde yaşayabilmenin olanaklı olduğu bir başka parti yok şu anda.
Özel, kurultaydan hangi sonuç çıkarsa çıksın en önemli kazanımlarının, önceki genel başkanlarıyla bugün gerçekleştirdikleri sohbet olduğunu kaydetti.

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