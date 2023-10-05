İlahiyat Fakültesi'nde profesörlerin 'izin' kavgasında kan aktı! Profesör, profesörü silahla vurdu

KONYA'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi bir profesör, çıkan arbedede tabancayla yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğretim üyesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, şüpheli Prof. Dr. G. A. yakalandı.

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Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde profesörlerin kavgasında kan aktı. Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde meydana geldi. Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, öğretim üyesi Prof. Dr. T.U. ile öğretim üyesi G.A. ve kardeşi İ.A. arasında arbede çıktı.

Belindeki tabancayla bacağından vurdu

Arbede sırasında İ.A. yanında bulunan tabancayla öğretim üyesi Prof. Dr. T.U.'yu bacağından yaraladı. Olaydan sonra şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine fakülteye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan Prof. Dr. T.U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aralarında önceden beri anlaşmazlık varmış

Hastanede tedavi altına alınan T.U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yaralanan öğretim üyesi T.U. ile diğer öğretim üyesi G.A. arasında daha önceden yaşanan bir anlaşmazlık bulunduğu iddia edildi.

İzin anlaşmazlığı tutanağa girmiş

İki profesörün daha önceden izin anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşadığı ve bu olayla ilgili tutanak hazırlandığı belirlendi. Tarafların dün yine henüz bilinmeyen sebeple tartıştıkları da öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelilerden turizmci İ. A.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.