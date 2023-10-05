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Hafize Gaye Erkan "Masada milyar dolarlık teklifler var ama bekletiyorum" dedi

Hafize Gaye Erkan "Masada milyar dolarlık teklifler var ama bekletiyorum" dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yurt dışında kaynak arayışı sürerken Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’dan dikkat çeken açıklama geldi. Erkan, yurt dışından milyarlarca dolarlık yatırım teklifi mektupları geldiğini ancak teklifleri uygun zamanı bulmak üzere masasında beklettiğini söyledi.

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye'ye doğrudan yatırım yapmak isteyen milyar dolarlık yatırımcıları 'uygun zamanı bulmak için' beklettiğini söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Başkan Erkan, “Şu an halihazırda yurt dışından bize gelen milyar dolarlık doğrudan yatırım teklileri var. Bu, fonlardan, varlık yönetimlerinden geliyor. Hem istikrar hem de ekonomideki güven ortamının olmasıyla birlikte gelmeye başladı” ifadelerini kullandı.

Yatırım teklifleri ABD'den geliyor

Merkez Bankası Başkanı Erkan, milletvekillerinin, “Bu gelen yatırım talepleri Avrupa mı, Körfez kaynaklı mı?” sorularına, “Ben 22 senedir Amerika'da çalıştığım için bana gelenler genelde Amerika'dan oluyor ve Dünya Bankası'ndan. Zaten Dünya Bankası bir kredi değil. Dünya Bankası Türkiyemizin ve milletimizin başarı öyküsünün bir parçası olabilmek için çok makul rakamlarda verilen bir yatırım ve biz istedikçe verilen bir yatırım” dedi.

Milyarlarca liralık teklifler masamda

Erkan şöyle devam etti: “Ama bunun yanı sıra, aynı zamanda bizim rezervlerimize doğrudan giriş yapabilecek milyarlarca dolarlık teklif mektubu benim masamda ve biz kendi istediğimiz oranlarda kendi istediğimiz koşullarda kabul etmek istediğimiz için geri dönüşü yapmıyoruz. Beni sürekli arıyorlar, biz geri dönmek lüksünü kendi lehimize kullanıyoruz.”

Kendi istediğimiz oranda ve koşullarda...

Hafize Gaye Erkan, tekliflere ilişkin “Biz kendi istediğimiz oranlarda kendi istediğimiz koşullarda kabul etmek istediğimiz için geri dönüşü yapmıyoruz” dedi.

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