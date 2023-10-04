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Biden: Washington'daki zehirli atmosferi değiştirmeye ihtiyacımız var

Biden: Washington'daki zehirli atmosferi değiştirmeye ihtiyacımız var

ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin dün yapılan oylamada koltuğundan edilmesinin ardından Kongre'deki "kaosa" ilişkin, "Washington'daki zehirli atmosferi değiştirmeye her şeyden çok ihtiyacımız var. Zorlu anlaşmazlıklarımız var ama birbirimizi düşman olarak görmeyi bırakmalıyız" dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, dün Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'nin görevinden düşürülmesinin ardından başkentte uzlaşının önemine dair mesajlar verdi.

Hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısının kabul edilmesinin önemine işaret eden Biden, kapanma tehdidiyle bir kez daha karşı karşıya kalınmaması gerektiğini söyledi.

Biden, "Washington'daki zehirli atmosferi değiştirmeye her şeyden çok ihtiyacımız var. Zorlu anlaşmazlıklarımız var ama birbirimizi düşman olarak görmeyi bırakmalıyız. Birbirimizle konuşmamız, birbirimizi dinlememiz ve birlikte çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna yardımlarıyla ilgili duyuru yapacak

Kongre'deki "karmaşa"dan Ukrayna'ya yapılacak yardımların etkilenme ihtimali konusunda endişe duymadığını söyleyen Biden, Kongre'nin her iki kanadında iki partiden de çok sayıda üyenin Kiev'e yardımları desteklediğini kaydetti.

Biden, Ukrayna'ya yapılan yardımların ABD ve müttefikleri için kritik öneme sahip olduğu ve Ukrayna'nın başarısının ABD'nin çıkarına olduğu yönünde çok yakın zamanda önemli bir duyuru yapacağı bilgisini paylaştı.

ABD Başkanı, Ukrayna'ya yardımların finansmanı için başka yollar da olduğunu ifade etti.

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