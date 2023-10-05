Erdoğan yeni A Takımı'nı kuruyor! 250 kişilik listeyi 75 kişiye düşürdü!

Seçimlerin ardından Kabine'yi yenileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şimdi de AK Parti yönetimini yenilemeye hazırlanıyor. 7 Ekim'de yapılacak AK Parti büyük kongresinde partideki A Takımı değişecek. Erdoğan'ın partideki yeni A Takımı'nda kimler var? Kimler A Takımı'ndan çıkıyor? İşte AK Parti kulislerinde konuşulanlar...

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AK Parti 7 Ekim Cumartesi günü yapacağı büyük kongreye hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre, Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) listesi hazırlamaları için görevlendirilen AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Sekreter Fatih Şahin, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 250 kişilik taslak bir liste sundu.

250 kişilik listeyi 75'e indirdi

Erdoğan’ın taslak listeyi 75 kişiye düşürdüğü, listeye son şeklini yarın akşama kadar vereceği belirtildi. Erdoğan’ın MKYK, disiplin ve etik kurullar ile demokrasi hakem heyeti başta olmak üzere genel merkez yönetiminde görev alan toplam 142 isim üzerinde yüzde 65’i bulan bir değişime gidilebileceğinden de söz ediliyor.

A Takımı listesine kimler giriyor?

AK Parti ekibinin listeleri ilkesel bir çalışma yaparak hazırladığı bildirildi. Buna göre, parti dengesinin gözetilmesinin yanı sıra taslak MKYK listesinde 3 dönem kuralına takılması nedeniyle yeniden vekil adayı gösterilmeyen isimlerin de yer alması bekleniyor. Meclis’te ilk kez milletvekili olarak görev yapan isimlerin MKYK’da yer almayabileceği ancak 2 ya da 3’üncü dönemi olan milletvekillerin listeye girebileceği de aktarılıyor. Ayrıca MKYK listesinde milletvekili sayısının daha az olacağı, bu vekillerden bazılarının ise doğrudan MYK’da olabileceği belirtiliyor.

119 yabancı parti temsilcisi katılacak

AK Parti kongresine 27 ülkeden 49 siyasi partiden 119 siyasi parti temsilcisi 76 büyükelçilik ve toplamda 13 uluslararası kuruluş gelecek. AK Parti, MHP, CHP, BBP, DSP, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, HÜDAPAR, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Demokrat Parti olmak üzere 10 siyasi partiye davet gönderirken, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Yeşil Sol Parti’yi ise kongreye çağırmadı.