İtalya'da süper otomobillerin karıştığı kazada 2 kişi öldü

İtalya'da düzenlenen süper otomobil turu sırasında meydana gelen feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

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İtalya'nın Sardunya Adası'nda düzenlenen süper otomobil turu sırasında feci bir kaza yaşandı.

Lüks otomobillerden oluşan konvoyda Ferrari ve Lamborghini marka araçlar ile bir karavan zincirleme trafik kazasına karıştı.

Sollama yaptığı sırada önündeki lüks araca çarpan Ferrari, kazanın ardından yoldan çıkarak alev aldı.

2 kişi can verdi

Araçta bulunan 67 ve 63 yaşlarındaki İsviçreli karı koca hayatını kaybetti.

Ferrari'nin çarptığı Lamborghini, önünde karavana vurarak yoldan çıktı, karavan ise çarpmanın etkisi ile yan yattı.

Karavandaki ve Lamborghini’deki kişilerin kazadan yara almadan kurtulduğu açıklandı.

Kaza anı ise yoldaki başka biri tarafından anbean kayıt altına alındı.