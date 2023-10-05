DSÖ duyurdu: Can kaybı 4 bin 333'e ulaştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya'nın doğusunda 10 Eylül'de yaşanan sel felaketinde can kaybının 4 bin 333'e ulaştığını bildirdi.

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Libya'nın doğusundaki kentleri vuran kasırgayı gerçek bir felaket olarak nitelendiren DSÖ'nün Libya bölge ofisinde acil durumlar sağlık ekibinden sorumlu Hale Hudari, "Derne kentindeydim ve oradaki yıkımı gözlerimle gördüm." dedi.

Kasırga nedeniyle resmi olarak bildirilen can kaybı sayısının 4 bin 333'e ulaştığını aktaran Hudari, "Cansız bedenlere ulaşma çalışmaları hala devam ediyor. Dün gece de Derne kentinin 250 kilometre açıklarından bir ceset çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

Afet bölgelerinde 8 bin 500 kişinin de kayıp olduğunu kaydeden Hudari, ölenler arasında 25'i doktor olmak üzere toplam 101 sağlık çalışanının olduğuna işaret ederek, "Bu da Libya'da sağlık sektörü için büyük bir kayıp sayılır." diye konuştu.