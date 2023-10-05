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Suriye ordusu Halep'e saldırdı: 5 sivil öldü, 1 sivil yaralandı!

Suriye ordusu Halep'e saldırdı: 5 sivil öldü, 1 sivil yaralandı!

Suriye ordusunun Halep ilinin batısındaki Kefernuran köyüne düzenlediği saldırıda aynı aileden 5 sivil öldü, 1 sivil yaralandı.

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Halep’in Keferhalep köyünde konuşlu Suriye ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplar, Halep'in batısındaki Kefernuran köyüne karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda aynı aileden 3'ü kadın 5 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil de yaralandı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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